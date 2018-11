‘Blind Getrouwd’-koppel Lieve en Aljosja gaat na één jaar huwelijk uit elkaar SD

09 november 2018

11u17

Bron: VTM 16 Showbizz Lieve (28) en Aljosja (29), die vorig jaar huwden in het derde seizoen van het VTM-programma ‘Blind Getrouwd’, gaan na bijna één jaar huwelijk als vrienden uit elkaar. Dat heeft de zender laten weten in een persbericht. Van de vijf koppels uit het derde seizoen van het VTM-programma houdt er nu nog maar één stand.

Het koppel nam enkele weken geleden de beslissing om een punt te zetten achter hun relatie, en komt nu met het nieuws naar buiten. “Ondanks de vele mooie momenten samen, hebben we nu toch beslist om elk onze eigen weg te gaan, en we wensen elkaar dan ook het beste toe in de toekomst. We zullen hier geen verdere commentaar of interviews over geven en we zouden willen vragen om onze privacy hierin maximaal te respecteren”, klinkt het in een korte reactie.

Aarzelende start

Lieve (28) en Aljosja (29) gaven elkaar het jawoord in het vorige seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Na een aarzelende start, groeide het koppel voor de ogen van de kijker langzaam naar elkaar toe. “Oké, liefde op het eerste gezicht was het niet, maar we kwamen wél meteen goed overeen”, vertelde Lieve in februari in Dag Allemaal. De maatschappelijk werkster gaf toe dat ze een ander type man in gedachten had, maar stelde zich uiteindelijk toch open voor de Gentse ambtenaar. “Wie me kent, wist dat ik wel even tijd zou nodig hebben. Het publiek was minder geduldig. Wellicht omdat het contrast met de coup de foudre van Mike en Marjolein groot was. Vanaf toen waren wij ‘het ongemakkelijke koppel’. Maar de waarheid is dat we dat zelf nooit zo hebben aangevoeld.” Uiteindelijk besloten ze om hun relatie een kans te geven en getrouwd te blijven. “Onze humor heeft veel geholpen. Al lachend elkaar plagen, zo merk je snel dat je op dezelfde golflengte zit. We begrepen waarom we aan elkaar gekoppeld waren”, vertelde Lieve.

Aljosja deelde die mening: “Lieve en ik hadden na de eerste dag wel al door dat we veel gemeen hebben. We staan allebei vrij nuchter in het leven, gaan graag op reis, hechten veel belang aan vrienden en familie, maar willen ook ­voldoende tijd uittrekken voor onszelf en onze hobby’s. Eigenlijk is er op die vier maanden nog nooit een crisis tussen ons geweest. Lieve en ik spreken alles meteen uit. Als we het al moeilijk hadden, kwam dat door de druk van ­buitenaf.”

“Er is niks aan Lieve waar ik niet mee kan leven. Het klinkt superklef, maar ze is zo’n goed mens. Ze staat altijd klaar om anderen te helpen of te steunen. En die gevoelens, daar werken we wel aan”, besloot hij.

Samenwonen

In juli, acht maanden na hun eerste ontmoeting voor de camera’s, ging het koppel samenwonen. Aljosja verliet Gent en trok in bij Lieve in Brugge. “Gent verlaten was een kleine toegeving van mijn kant”, zei Aljosja daarover in Dag Allemaal. “Maar Lieve is opgegroeid in Brugge en heeft er een emotionele band mee. Een logische keuze, dus.” De twee genoten van de nieuwe stap in hun relatie, maar bleven opvallend nuchter. “’t Is misschien net iets te snel om al te concluderen dat dit voor altijd zal zijn. We zijn heel voorzichtig met zulke uitspraken en staan realistisch in het leven. We blijven het stap voor stap aanpakken. Door samen te gaan wonen, zijn we meer tot rust gekomen”, aldus Aljosja.

Toen ze van een latrelatie naar samenwonen gingen, vielen de twijfels van de buitenwereld weg. “Als mensen ons aanspraken, vroegen ze niet hoe het met ons ging, maar of we nog samen waren. Op de Sinksenfoor in Antwerpen werden zelfs stiekem foto’s van ons gemaakt. Het verbaasde sommige mensen blijkbaar dat ze ons samen zagen. Vandaar dat we dit nieuws nu delen, om duidelijk te maken dat al die twijfels niet meer nodig zijn”, zei Aljosja toen.

Maar het samenwonen was dus van korte duur. Na net geen jaar huwelijk gaan Lieve en Aljosja elk hun eigen weg. Na de breuk van Lieve en Aljosja, en die van Tim en Esther in mei, is Toon en Frie nog het enige paar dat de jongste editie van ‘Blind Getrouwd’ heeft overleefd.