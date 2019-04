‘Blind getrouwd’-kijkers niet mals voor Annelies: “Waarom deed ze mee?” DBJ

02 april 2019

15u00 0 TV Gisteren bleek in ‘Blind Getrouwd’ dat drie van de vijf koppels met elkaar wilden doorgaan. Dat naast Lenny en Jolien ook Joris en Annelies dat níet wilden, was voor de kijkers absoluut geen verrassing. Toch lijkt het erop dat Annelies na haar ‘scheidingsspeech’ alle krediet bij de kijkers heeft verloren.

Na een huwelijk van vijf weken kozen de Annelies en Joris gisteren voor een scheiding in ‘Blind Getrouwd’. Beiden zakten ze met een speech in hun binnenzak af naar het gemeentehuis van Pelt om elkaar dat nieuws te melden. “Ik zou niets liever willen dan het avontuur met jou verderzetten, maar hoe verdrietig ik me er ook bij voel, voelt het toch beter als we niet getrouwd blijven”, had Joris daarin te vertellen.

Een gedachte die Annelies deelde. “Ondanks de leuke momenten, voelde ik geen relationele klik”, las Annelies vlijtig af van haar brief. De ‘Blind Getrouwd’-kijkers, die enkele weken geleden nog verdeeld waren over de intenties van Joris en Annelies, ergerden zich nu voornamelijk aan de Vlaams-Brabantse. “Ze lijkt wel een ijsblok”, “Mijn cactus heeft meer gevoelens” of “Waarom heeft ze zich ingeschreven? Trap het af Joris” en “Goed dat Joris haar eerst heeft gedumpt”, klinkt het onder meer op Twitter.

Lees verder onder de tweets.

Er komt een Studio100 versie van Frozen, Annelies krijgt een rol als derde ijsblok van links #blindgetrouwd Mycroftsgirl(@ mycroftsgirl) link

Mijnen halfdode kaktus heeft nog meer emoties dan Annelies #blindgetrouwd LudoKrank(@ Lenardvh) link

Toch stiekem gehoopt dat Annelies wel getrouwd wou blijven en dat Joris die kei hard had gedumpt! 😈 #blindgetrouwd Michelle Goyvaerts(@ Love_InYourHead) link

"Samenwonen is echt heel aangenaam met jou."



Als hij geen bloemen koopt of foute kleren draagt of slecht eet of u aanraakt dan.



In't kort.#blindgetrouwd AnoukPannenkouk™(@ AnoukMi) link

Ik vraag mij nu gewoon af waarom Annelies zich heeft ingeschreven voor blind getrouwd??? Zij is enkel met haar eigen ding bezig en geen enkele man gaat goed genoeg zijn voor haar, Joris trap het maar rap af #blindgetrouwd JT(@ JilkeTielemans) link

Joris zegt nee en Annelies kijkt ik-weet-niet hoe verbaasd 😂 kwam dit dan als een verrassing ofzo? #blindgetrouwd Dilara Nicosia(@ Dilara_Nicosia) link

Ook de manier waarop de kleuterleidster haar boodschap overbracht, beroerde de gemoederen. Annelies las de woorden die ze had voorbereid netjes af van een brief die ze bij zich had. “Is ze nu haar nieuwjaarsbrief aan het voorlezen?” en “Het einde van Annelies haar brief: Je liefste kapoen, Annelies.” of “Ze doet precies een spreekbeurt van het vijfde leerjaar”.

Is die Annelies nu gewoon hare nieuwjaarsbrief aan het voorlezen ofwa? #blindgetrouwd LudoKrank(@ Lenardvh) link

Het einde van Annelies haar brief:

Je liefste kapoen, Annelies

Pelt, 1 januari 2019 #blindgetrouwd ᴠʟᴇᴍɪɴᴄᴋx(@ ElkeVleminckx) link

Annelies haar brief had eigenlijk moeten eindigen met: ‘van je kleine kapoen’ , als een ware kleuterleidster. #blindgetrouwd Robin Maes(@ RobinMaess) link

Annelies doet precies spreekbeurt in het vijfde leerjaar #blindgetrouwd SAAPJEN(@ charlotcarrot) link