'Blind Getrouwd' is terug vanaf 29 januari en zal er wat anders uitzien EVDB

17u29 0 RV Showbizz Vanaf 29 januari kijken we allemaal naar het derde seizoen van het enorm populaire tv-programma 'Blind Getrouwd' op VTM. Enkele dingen veranderen dit jaar. Zo zullen vijf koppels elkaar het ja-woord geven, in plaats van de gebruikelijke vier.

Op maandag 29 januari is 'Blind Getrouwd' terug. In de enorm populaire serie stappen vijf koppels, die elkaar nog nooit eerder ontmoetten, in het huwelijksbootje. Kijkers kunnen vanaf dat moment volgen hoe de koppels het verder stellen. Worden ze verliefd, bevriend of loopt het uit op een enorme flop? Het kan allemaal.

Aan het einde van het eerste seizoen besloten twee van de toen vier koppels om getrouwd te blijven. Een van die twee koppels besloot later om toch te scheiden. Een koppel is ondertussen twee jaar getrouwd en nog steeds gelukkig.

Het was niet bepaald liefde op het eerste gezicht, maar zie nu ... Twee jaar later kan ik me geen leven zonder jou meer voorstellen! Love You 😙 #stijnennuria #teamsturia #sturia #happyanniversary #twoyears #blindgetrouwd #marriedatfirstsight Een foto die is geplaatst door null (@stijn_rolls_he_feels_good) op 21 nov 2017 om 13:37 CET

Aan het einde van het tweede seizoen bleven maar liefst drie van de vier koppels getrouwd. Opnieuw besloot een van die koppels later om toch de scheiding aan te vragen. De twee andere koppels zijn nog steeds samen en denken aan een toekomst samen, eventueel met kinderen.

😟 #blindgetrouwd Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 mrt 2016 om 21:42 CET

Dit jaar doen er dus vijf koppels mee, wat het extra spannend maakt. Dit jaar ontving VTM maar liefst 3.600 inschrijvingen. Daaruit werden op basis van een wetenschappelijke analyse van verschillende experten tien mensen uitgekozen.

Groetjes uit de Ardennen! 😘 #BlindGetrouwd Een foto die is geplaatst door null (@) op 03 dec 2017 om 16:40 CET

5 koppels wagen de grote sprong in het derde seizoen van #blindgetrouwd. #voorjaarvtm pic.twitter.com/m3is8o5w3Y VTM(@ VTM) link

Het tweede seizoen kende al meer populariteit dan het eerste. Of dat nu opnieuw zo zal zijn? Dat weten we door vanaf 29 januari elke maandagavond af te stemmen op VTM.