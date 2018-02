‘Blind Getrouwd’ haalt recordcijfer met 1.336.000 kijkers MC

20 februari 2018



De eerste barsten in het liefdesprookje van Marjolein en Mike werden maandagavond op VTM live gevolgd door alweer meer dan één miljoen kijkers. Met 1.011.000 nieuwsgierigen ging de VTM-topper overigens al voor de derde keer op rij over het miljoen fans. De derde aflevering, die vorige week werd uitgezonden, werd in ‘uitgesteld kijken’ nog eens door ruim 300.000 kijkers gevolgd. Met een totaalscore van 1.336.000 kijkers is het zo de best bekeken aflevering ooit van ‘Blind Getrouwd’. De VTM-fictiereeks ‘De Infiltrant’ scoorde maandag 487.000 kijkers. Met uitgesteld kijken (tot 7 dagen na uitzending) haalde de vorige aflevering van ‘De Infiltrant’ 785.000 fans.

Op Eén startte ex-K3-zangeres Kristel Verbeke met een licht ontgoochelende 560.000 kijkers voor haar ‘Kinderkopkes’. ‘Politie 24/7’ haalde voordien 811.000 kijkers.

In soapland haalde ‘Thuis’ op Eén 1.152.000 kijkers en was ‘Familie’ bij VTM goed voor 719.000 fans.

Verliezer van de maandagavond blijft VIER, dat ‘De Mol’ verschoof naar een latere datum om zo de concurrentie met ‘Blind Getrouwd’ te mijden. De zender schoof nu ook ‘Bartel in het Wild’ naar een later uitzenduur. Het programma scoorde maandag 157.000 kijkers. ‘Control Pedro’ was goed voor 235.000 kijkers. De herhaling van ‘Geubels in het Wild’ haalde met 254.000 lachers de beste score voor de zender.