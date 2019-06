‘Blind Getrouwd - Australië’ scoort op Vitaya: “Verstand op nul en genieten van de sensatie” DBJ

05 juni 2019

00u00 1 TV 'Blind getrouwd' mag dan al een paar maanden afgelopen zijn, op Vitaya - en 'down under' - blijft het format onverminderd doorgaan. 'Blind getrouwd - Australië' is met 150.000 dagelijkse kijkers het best bekeken programma op de zusterzender van VTM en daar is één grote reden voor: sensatie.

Klinkende ruzies, talloze affaires en razende experten. De Australische versie van 'Blind getrouwd' ('Married at First Sight') lijkt allesbehalve op de zedige uitvoering die VTM nu al vier seizoenen uitzendt. Terwijl het wetenschappelijke experiment centraal staat in de Vlaamse versie, draait het in Australië puur om entertainment. Zo zijn de bruiden er niet vies van om met elkaars mannen te gaan lopen, vluchten de koppels al eens naar een ex-lief en durven de experts de koppels op hun plaats te zetten met een vlammende uitbrander. Ook anders in de Australische versie: na hun huwelijksreis worden de pasgetrouwde stellen in hetzelfde appartementsgebouw gedropt, waar elk duo z'n eigen flat heeft. Iets wat de overspeligheid duidelijk ten goede komt. De koppels - tien in totaal, in tegenstelling tot vijf bij ons - kennen elkaar bovendien veel beter omdat ze verschillende keren samenkomen voor zogenaamde 'match-up ceremonies'. Daarin moeten de koppels, voor de ogen van de anderen, beslissen of ze bij elkaar willen blijven. Klinkt meer als het kampvuur van 'Temptation Island' of de rematchings in het nieuwe 'Love Island'. Net zoals dat laatste VIER-programma wordt 'Blind getrouwd - Australië' trouwens dagelijks uitgezonden.

Verstand op nul

De Vitaya-kijker lust wel pap van de sensatie down under. Sinds 'Blind getrouwd - Australië' er wordt uitgezonden, is het eeuwige 'Sturm der Liebe' van de troon gestoten als populairste programma van de zender. Eén van die trouwe fans is Joe-dj Anke Buckinx (38), die sinds de geboorte van haar zoontje Max vorige week tijd heeft voor het guilty pleasure-programma. "Het is een acute verslaving", zegt ze. "De extreme personages, het feit dat er áltijd iets gebeurt, en dan heb je nog de prachtige beelden van Sidney en de Gold Coast, die je doen wegdromen. Gewoon verstand op nul en genieten van de sensatie."

Het laatste Vlaamse seizoen van 'Blind getrouwd' werd op sociale media weggezet als het saaiste tot nu toe en het komende seizoen zou volgens Anke wel wat opsmuk kunnen gebruiken. "Waarom niet wat meer opdrachten zoals ze in Australië aan de lopende band doen? Dat zou onze 'Blind getrouwd' wel ten goede komen, denk ik."

We leggen Ankes voorstel voor aan Tineke Roy, producer van 'Blind getrouwd'. "Vorig jaar waren we met onze ploeg op een televisiefestival in Cannes en uit onderzoek van alle wereldwijde versies bleken de Belgische en de Australische het verst uit elkaar te liggen", vertelt ze. "In de Vlaamse versie staat het respect voor de deelnemers centraal, we leunen daarmee dicht aan bij de Deense variant. In Australië focust men vooral op het conflict."

Meer diversiteit

Roy begrijpt dat de Australische versie bij ons goed scoort, maar is geen voorstander van een evolutie richting die versie. "Dat is nefast voor het imago van het programma", vertelt ze. "Je zou misschien kandidaten vinden voor één of twee seizoenen, maar dan is het format helemaal opgebrand, dat zie je ook bij gelijkaardige programma's in het genre. Mensen zouden niet meer willen deelnemen." Roy vermoedt bovendien dat de Australische deelnemers betaald worden voor hun deelname. Toch zou 'Blind getrouwd' volgens haar wel baat hebben bij wat vernieuwing. Ze ziet die veeleer bij de deelnemers en niet bij de invulling van het programma. "We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen van seizoen vijf en daarbij wordt zeker ook gekeken naar niet-blanken, ouderen en holebi's. Dat zou het programma alleen maar ten goede komen, dus inschrijven kan nog altijd. (lacht)"

