‘Blijf in uw Kot’-gezicht Vincent Fierens draagt littekens van recente aanval: “De daders zijn nog altijd niet gevonden”

Showbizz

“Marc Van Ranst is op dit moment een beetje god op aarde”, zegt ‘Blijf In Uw Kot’ -presentator Vincent Fierens (27) in Dag Allemaal. Dankzij z’n liveshow op VTM komt hij vaak in contact met de viroloog. En groeit z’n bewondering voor de man met de dag. “Al heeft Marc liefst dat je normaal doet tegen hem.”