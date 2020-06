#BlackOutTuesday: muziekindustrie legt werk neer en social media kleurt zwart LOV

02 juni 2020

11u18 6 Showbizz De afgelopen week hebben heel wat bedrijven en organisaties zich uitgesproken tegen racisme. Er woedt dan ook een hevige storm van protest in de Verenigde Staten, waar de zwarte man George Floyd om het leven kwam door toedoen van een politieagent, die minutenlang zijn knie op de nek van de man hield. Nu geven heel wat grote namen een signaal door dinsdag sociale media plat te leggen, een initiatief van de muziekindustrie.

Wie dinsdagochtend zijn smartphone erbij nam om door sociale media te scrollen, zal wellicht op heel wat zwart gestoten zijn. Heel wat mensen hebben dan ook besloten om een ‘blackout’ te organiseren, waarbij netwerken zoals Instagram, Twitter en Facebook voor één dag plat worden gelegd uit protest en solidariteit. De aanzet daarvoor komt vanuit de muziekindustrie.

Grote platenmaatschappijen zoals Sony besloten om de ‘show’ wereldwijd stil te leggen. “Uit solidariteit voor onze zwarte collega’s, songwriters en de hele community, zullen we meedoen aan #BlackOutTuesday”, schrijft Universal Music in een verklaring. “Nu is de tijd voor actie. We zullen al het mogelijke doen om onze schrijvers te steunen. Het is hun muziek, hun woorden die de wereld zullen veranderen. We zullen ze helpen om hun stem en visie een podium te geven.” Het label brengt dinsdag dan ook geen muziek uit en legt het werk neer. Sommige maatschappijen lieten zelfs weten de hele week geen nieuwe releases door te laten gaan. Daarbij gebruiken ze ook de hashtag #TheShowMustBePaused.

(Lees verder onder de Instagrampost.)

Die werd gelanceerd door Jamila Thomas en Brianna Agyemang, twee zwarte vrouwen die werken in de sector. “De muziekindustrie genereert miljarden, en is een industrie die voornamelijk heeft geprofiteerd van zwarte kunst. Onze missie is om de industrie verantwoordelijk te houden. Daartoe is het de plicht van deze entiteiten om de zwarte gemeenschappen te beschermen en mondiger te maken, waardoor ze onevenredig rijk zijn geworden op manieren die meetbaar en transparant zijn.” Naast het neerleggen van het werk, luisteren sommige bedrijven naar de stelling van Thomas en Agyemang. Zo zal Universal een werkgroep rond inclusiviteit oprichten, en maakt het voor een onbekend bedrag donaties aan organisaties die borg betalen om actievoerders vrij te krijgen uit de cel.

Celebrities

Het initiatief van #BlackOutTuesday werd ook opgepikt door grote namen buiten de muziekindustrie. Heel wat celebrities waren er dinsdagochtend vroeg bij om op sociale media een zwarte foto te plaatsen, om aan te geven dat ook zij solidair zijn en zich voor een dag stil zullen houden. Onder anderen Kylie Jenner, Katy Perry en Rihanna lieten al weten mee te doen. Die laatste zet zelfs alle verkopen van haar make-upmerk Fenty Beauty en lingeriemerk Savage X Fenty stil. “We kopen niets en verkopen niets!”

Toch werden al heel wat bekendheden op de vingers getikt door hun volgers. Zo gebruikten velen van hen de hashtag #BlackLivesMatters onder hun post. Wanneer je de hashtag opzoekt, stuit je op een zwarte pagina. “Het kan niet de bedoeling zijn dat video’s en foto’s van de protestacties weggeduwd worden door de zwarte afbeeldingen. Belangrijke bronnen van informatie verdwijnen op die manier uit de aandacht.” Fans roepen dan ook op om enkel de hashtag #BlackOutTuesday te gebruiken.

