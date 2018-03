'Black Panther'-ster is de stuwende kracht achter nieuw oorlogsdrama TC

21 maart 2018

Michael B. Jordan, de acteur die bad guy Erik Killmonger speelt in 'Black Panther', wordt producer van de nieuwe oorlogsfilm 'The Liberators'. Mogelijk gaat hij ook een hoofdrol spelen.

Net als in 'Black Panther' spelen in ' The Liberators' enkele zwarte helden de hoofdrol. Met dat verschil dat het er in die film iets realistischer aan toe zal gaan. 'The Liberators' vertelt immers het waargebeurd verhaal over het 761ste tankregiment in het Amerikaanse leger in de tweede wereldoorlog. Dat regiment bestond grotendeels uit zwarte soldaten en had de reputatie een van de meest succesvolle eenheden in het leger te zijn. Hun heldhaftige prestaties zorgden ervoor dat zwarte soldaten meer respect kregen en dat de rassenscheiding in het leger versneld werd afgevoerd. Wie de film zal regisseren is voorlopig niet bekend. Wel lijkt het waarschijnlijk dat Michael B. Jordan zelf een van de hoofdrollen zal vertolken. Naast zijn rol in 'Black Panther' kennen we hem ook uit het boksdrama 'Creed'.