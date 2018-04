'Black Panther' blijft scoren: nu ook straffer dan 'Frozen' TC

04 april 2018

11u35 0 Showbizz 'Black Panther' blijft straffe bezoekerscijfers scoren. De Marvel-film mag dan al van de troon gestoten zijn aan de top van de Amerikaanse box office, zijn totaalcijfers blijven verbazen. Nu wipt hij wereldwijd zelfs over 'Frozen' in de top tien van meest bekeken films.

'Black Panther' haalde deze week officieel 1, 279 miljard dollar op. Daarmee doet hij beter dan dat andere succesnummer van Disney, 'Frozen'. De animatiefilm over de prinsessen van Arendell haalde aan de bioscoopkassa's immers een totale opbrengst van 1,276 miljard dollar wereldwijd. Voor Disney en Marvel, de producenten van 'Black Panther' is dat een verrassing. "Frozen" was in 2013 een absoluut fenomeen. Hij lokte een aantal toeschouwers naar de cinema dat toen niet meer voor mogelijk gehouden werd. Nu doet 'Black Panther' nog beter. Het is nu officieel: deze film schrijft geschiedenis."