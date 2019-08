“Bizar, maar ik vind het grandioos”: beroemde Facebookpagina ‘Elke dag dezelfde foto van Kris & Dany’ komt met tentoonstelling Redactie

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De Facebookpagina ‘Elke dag dezelfde foto van Kris & Dany’ doet exact wat de naam laat vermoeden: dagelijks wordt hetzelfde plaatje getoond van autoliefhebbers Kris Wauters (54) en Dany Verstraeten (63) samen in een cabrio, met telkens een ander grappig verhaaltje. Dany zelf is fan.

“Het zaadje werd geplant in ‘Splinternet’, een 2BE-programma over het internet waarin we de foto van Kris en Dany in die bewuste Fiat Jolly dagelijks toonden”, zegt bezieler Hannes Coudenys. “Deze foto omhelst zoveel emoties, er zijn ontelbaar veel verhalen bij te verzinnen. Maar telkens staat vriendschap centraal.” Intussen telt de Facebookpagina meer dan 32.000 volgers. Er werden zelfs al een kalender, kerstkaarten en een stickerboek uitgebracht.

“En nu werken we aan ‘De Kris en Dany Overzichtsexpo’”, zegt Hannes. “Die opent op 27 september in Antwerpen. We hopen dat Kris en Dany ook aanwezig zullen zijn. Ze zijn fan en hebben in ieder geval al hun zegen gegeven.”

Pure fun

“Zelf zit ik niet op Facebook”, zegt Dany Verstraeten. “Maar ik ken de pagina en krijg de verhaaltjes die bij de foto worden verzonnen, doorgestuurd. Ik vind het grandioos. Dit is zo absurd, dat het fantastisch wordt.”

Waar komt die foto eigenlijk ­vandaan?

Die dateert uit 2005, toen Kris en ik samen het programma ‘Autowereld’ presenteerden. Voor de grap zijn we in Flanders Expo eens in dat wagentje gaan zitten, en daar heeft iemand ons gefotografeerd. Dat beeld is, zoveel jaar later, een eigen leven gaan leiden.

In ‘30 Jaar VTM’ zagen we Kris en jou opnieuw in dat autootje.

We zijn bewust op zoek gegaan naar dat wagentje. Veel kijkers zullen wel gedacht hebben dat we gek waren geworden toen we het podium kwamen opgereden, Kris aan het stuur en ik er wat sullig achterin bij. Maar het was onze wedergroet aan de oprichters van ‘Elke dag dezelfde foto van Kris & Dany’. Om hen duidelijk te maken dat we hun initiatief supertof vinden. Het is hen nooit om het geld te doen geweest, ze doen het puur voor de fun. Daar hou ik van. Leuk ook dat ze er nu een overzichtstentoonstelling aan breien.

Zullen jullie daar ook zijn?

Kris en ik zijn uitgenodigd, maar we kunnen ons jammer genoeg niet vrijmaken voor de opening. Maar de voorstelling loopt tien dagen, hé. We komen sowieso eens langs, dat is een belofte!