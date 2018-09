‘Bij Debecker’ op Radio 1 opent met totale computercrash MC

03 september 2018

11u14

Bron: Eigen berichtgeving 1 Showbizz Horrorscenario voor Karolien Debecker en haar debuut maandagochtend op Radio 1 met ‘Bij Debecker’. Door een volledige computercrash ging haar debuut het eerste halfuur volledig de mist in.

Onvoorziene radiostiltes, een Franstalige stem die het over het verkeersinfarct op de Brusselse Ring had, tikkende vingers op het computerklavier. We hoorden het allemaal. Een start die je als radiopresentatrice enkel maar in een echte nachtmerrie beleeft. De gewezen MNM-stem worstelde zich door de panne, liet weten dat ze nu meteen het allerergste had beleefd en kon met een flinke vertraging vooralsnog starten met ‘Bij Debecker’. Morgenochtend om 9 uur mag ze herkansen.