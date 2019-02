‘Betrapte’ dubbelganger David Schwimmer ontkent alles TDS

15 februari 2019

17u25

Bron: Showbizz 0 Showbizz De man die als twee druppels water op Friends-acteur David Schwimmer lijkt, zegt onschuldig te zijn. Hij ontkende vrijdag via de webcam in de rechtbank dat hij een bankpas had gestolen waarmee hij vorig jaar meerdere keren betaalde en probeerde te betalen, meldt de BBC.

De Schwimmer-dubbelganger werd in een supermarkt op camera vastgelegd en dat beeld werd eind vorig jaar door de politie verspreid in het opsporingsbericht. De gelijkenis met de acteur viel Friends-fans gelijk op en zorgde voor veel grappen op social media. Ook de rechter zag vrijdag de humor in van de zaak. “Is dit de zaak over Ross van Friends?”, vroeg hij gniffelend. De man moet op 4 juli opnieuw voor de rechter verschijnen.

De ophef rond de zaak vorig jaar bereikte ook Schwimmer. De acteur maakte een video waarin hij op precies dezelfde wijze in een supermarkt op de foto staat als zijn dubbelganger. “Agenten, ik zweer dat ik het niet was”, schreef hij. “Zoals jullie kunnen zien, was ik toen in New York. Veel succes met het onderzoek.” Toen de man later was opgespoord, bedankte de politie het publiek voor alle steun. “In het bijzonder van David Schwimmer!”