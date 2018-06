'Belgium's Got Talent'-winnaar nu ook succesvol op EK Jiu-Jitsu SD

07 juni 2018

09u55

Bron: GVA 0 Showbizz Ian Lodens (20) won enkele weken geleden samen met zijn partner Natascha Van Es (19) de finale van 'Belgium’s Got Talent', en breekt nu al opnieuw potten, dit keer in de gevechtssport.

Samen met zijn broer Ryan (18) won Ian op het EK Jiu-Jitsu in Polen de Duo-Games finale tegen Frankrijk. Niet lang daarvoor hadden ze ook al de Open Parijs gewonnen. Ian behaalde daarbovenop ook nog eens brons met Charis Gravensteyn in de Duo-Mix.

Na een drukke en vermoeiende periode volgt nu eindelijk een rustpauze voor de talentvolle sporter. Al is rust relatief, want er moeten ook nog examens afgelegd worden. Daarna, in november, trekken de broers vervolgens samen naar hun eerste WK bij de senioren in Zweden.

Ian won samen met zijn danspartner Tascha het vijfde seizoen van ‘Belgium’s Got Talent’. Met hun acrobatische act op Tom Walkers hit ‘Leave A Light On’ wisten ze kijkend Vlaanderen te overtuigen van hun talent. De lovebirds namen samen 50.000 euro mee naar huis.