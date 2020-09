‘Belgium’s Got Talent’-gezicht Dan Karaty opgenomen in ziekenhuis MVO

07 september 2020

13u28

Bron: Nieuwsblad 0 Showbizz Dan Karaty (43), de Amerikaanse choreograaf die ook in ons land bekend is dankzij programma’s als ‘Belgium’s Got Talent’ en ‘So You Think You Can Dance’, ligt in het ziekenhuis.

Zijn management bevestigt de ziekenhuisopname, maar zegt liever niet waarom Karaty precies medische hulp nodig heeft. Dan verblijft op dit moment in zijn thuisland, waar hij al vastzit sinds de uitbraak van corona. Normaal gezien zou Dan dit najaar alweer te zien zijn op tv, dit keer als jurylid in ‘Holland’s Got Talent’. Maar hij kon niet aanwezig zijn bij de opnames vanwege de maatregelen. Het reisverbod in de Verenigde Staten verplichtte hem om in eigen land te blijven. In het Nederlandse programma werd hij vervangen door Ali B. Of Karaty nog plannen heeft om binnenkort op de Belgische zenders te verschijnen, is niet duidelijk.