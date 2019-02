‘Bassie en Adriaan’ krijgen dan toch geen pretpark in Nederland Redactie

12 februari 2019

20u03

Bron: AD 0 Showbizz Er komt voorlopig geen ‘Bassie en Adriaan’-pretpark in het Nederlandse Vlaardingen. De lokale politieke partij ONS Vlaardingen had plannen voor een dergelijk themapark, maar de gemeente en het Rosmalense bouwbedrijf Heijmans hebben bekendgemaakt dat er drie- tot vierhonderd woningen worden gebouwd.

In november kwam ONS Vlaardingen met het plan voor het park, dat makkelijk te realiseren zou zijn. ,”Het belangrijkste is een goed thema, en dat hebben we”, stelde raadslid Tim Thiel in De Telegraaf. Je maakt een paar poppen geïnspireerd op de tekeningen uit de stripboeken van Bassie en Adriaan. In België tik je wat goedkope attracties op de kop.’’

Toch komt het park er niet - in ieder geval niet op de beoogde plek. Het betekent niet alleen slecht nieuws voor de fans, maar ook voor Adriaan. Hij reageerde verheugd op de plannen en noemde het een ontzettend leuk idee, maar de bekende acrobaat wist tegelijkertijd dat er nog een hele lange weg moest worden afgelegd voordat het park er daadwerkelijk zou zijn.

ONS Vlaardingen, de grootste partij van de stad, opperde het idee omdat Vlaardingen meer publiekstrekkers nodig zou hebben. Het Bassie en Adriaan-pretpark zou Vlaardingen volgens de partij, in één keer op de kaart zetten.