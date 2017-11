"Bart De Pauw is slechts topje van de ijsberg, en het zijn geen kleine namen": Groen-parlementslid klaagt doofpotmentaliteit aan in cultuursector TDS

20u02

Bron: VTM NIEUWS 159 RV Showbizz "Hoog tijd dat alles naar buiten wordt gebracht." Groen-parlementslid Bart Caron klaagt de doofpotmentaliteit rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector aan. Caron zegt te weten welke namen hun boekje te buiten gingen. "Het gaat over mensen aan de top."

"Ik heb de indruk dat het deksel stevig op de pot gedrukt wordt en dat er veel dingen onderdrukt worden", aldus Caron tijdens de parlementscommissie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Ik ben tamelijk goed thuis in de sector en wat ik daar hoor, stelt mij niet meteen gerust." Bart Caron is al jarenlang aan de slag in de cultuursector als muzikant en coördinator van grote evenementen, en weet wat er speelt.

"Van aanrakingen tot verkrachting"

Caron had contact met verschillende slachtoffers. Zij willen anoniem blijven, omdat veel van de daders een leidinggevende functie hebben. "Die verhalen gaan over alle soorten van grensoverschrijdend gedrag, van aanrakingen tot verkrachtingen", aldus Caron. Hij is er dan ook van overtuigd dat de zaak- Bart De Pauw slechts "het topje van de ijsberg is".

"Het kan toch niet zijn dat wanneer je het in de film- of danswereld wil maken, je aan bepaalde grillen van grensoverschrijdend gedrag moet voldoen. En het zijn geen kleine namen die de ronde doen. Het gaat over mensen aan de top. Hoog tijd dat alles naar buiten wordt gebracht."

"De etterbuil is gebarsten"

Het Vlaams Parlement is dezer dagen druk in de weer met het onderzoeken van de problematiek van grensoverschrijdend gedrag. Zowel minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) als minister van Jeugd, Cultuur en Media Sven Gatz waren daarom vandaag in de commissie. “De etterbuil is gebarsten”, aldus minister Gatz deze middag.

Op zijn vraag zal iedereen in de culturele en mediasector vanaf begin volgend jaar gevraagd worden deel te nemen aan een grote, anonieme enquête naar seksueel overschrijdend gedrag. Op termijn kan dit ook ingevoerd worden voor andere sectoren.