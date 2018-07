"Barbie ondernam nieuwe zelfmoordpoging" KDL

24 juli 2018

13u26

Bron: De Telegraaf 0 Showbizz Samantha de Jong, beter bekend als Barbie uit 'Oh Oh Cherso', heeft dinsdagochtend een nieuwe poging gedaan om zichzelf van het leven te beroven. Dat melden verschillende bronnen aan De Telegraaf.

Volgens een buurvrouw, die alles zag gebeuren, sprong Barbie van de eerste verdieping van een huis in Scheveningen. "Ik dacht dat het weer wat beter met haar ging, tot vandaag. Ik zag haar zo uit dat raam spingen. Ontzettend triest", vertelt de vrouw aan De Telegraaf.

De politie wil de Nederlandse pers niet bevestigen of Barbie inderdaad de vrouw is die sprong, maar ze laten wel weten dat de vrouw in kwestie overgedragen is aan het "zorgkader". Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend.

Barbie heeft een erg moeilijke tijd achter de rug en werd begin dit jaar opgenomen in het ziekenhuis na een zelfmoordpoging. Nadien vertelde de realityster dat ze borderline heeft en drugs gebruikte.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.