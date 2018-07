"Babyboom bij de Huismannetjes!": ook zus Josje zwanger HL

30 juli 2018

00u00 0 Showbizz "Babyboom bij de Huismannetjes!" Dat laat Josje (32) met veel trots zelf weten. De voormalige K3-zangeres is immers niet de enige van de familie die zwanger is. Ook haar jongste zus Arjette verwacht haar eerste kindje.

Josje postte zelf een selfie waarop te zien is dat ook Arjette in verwachting is. Josje is uitgerekend voor het einde van dit jaar, Arjette zal haar baby al over enkele weken in haar handen kunnen houden. Over haar zwangerschap wil Josje liever niks kwijt. Maar in een Nederlands magazine vertelt ze wel: "Arjette is al langer onderweg. Naast haar heb ik nog twee oudere zussen en twee broers. Zij hebben allemaal al kinderen. Arjette en ik zijn de jongsten. Zij is de zus die het dichtst bij mij staat. Dat maakt haar zwangerschap extra speciaal."

Op de vraag of Josje nog altijd een groot gezin wil, antwoordt ze: "Dan had ik al eerder mogen beginnen. Het is wel leuk om uit een groot gezin te komen. Je broers en zussen zijn er altijd. Al begrijp ik nu dat het voor mijn moeder serieus aanpoten is geweest. Ze leek er geen last van te hebben, maar deed dat gewoon. Vijf kinderen voor mezelf, dat lijkt nu een beetje ambitieus."

Enkele dagen geleden maakte Josje via sociale media bekend dat ze haar eerste kindje verwacht met Cle Gyimah, een producer met wie ze een jaar samen is. Zo'n 60.000 van haar 300.000 volgers op Instagram feliciteerden haar al met een like of persoonlijke boodschap. Ook VTM-collega's Natalia en An Lemmens deden dat. Met hen heeft Josje een ietwat speciale band, want de drie delen dezelfde ex: acteur Kevin Janssens. Aan hen liet ze na de gelukwensen weten: "Wij zijn super-excited".