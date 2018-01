'Baby Driver'-acteur Ansel Elgort brengt nieuwe single uit EVDB

20u44 0 Photo News Showbizz Acteur Ansel Elgort kan niet enkel acteren, maar ook zingen en muziek maken. Later dit jaar zou hij zijn eerste EP uitbrengen, maar hij bracht vandaag al zijn nieuwe single 'Supernova' uit.

Ansel Elgort begon met dj'en onder de naam Ansølo, maar hij kan ook best een potje zingen. Met 'Supernova' shift hij van dancemuziek naar R&B. 'Supernova' is de titeltrack van zijn EP, die later dit jaar uitkomt. De videoclip voor 'Supernova' werd Colin Tilley, die ook al samenwerkte met Kendrick Lamar.