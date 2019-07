‘Avengers’-personage Loki zal tijdreizen in zijn eigen spin-off KD

22 juli 2019

08u00 0 Showbizz Op Comic Con maakte Disney heel wat bekend over de volgende fase in het superheldenuniversum nu ‘Avengers: Endgame’ ten einde is. Fans van Loki hoeven niet te vrezen, want het populaire personage krijgt zijn eigen spin-off. Acteur Tom Hiddleston lichtte op de beurs al een tipje van de sluier.

De spin-off begint waar we Loki met de Tesseract (het omhulsel van één van de zes Infinity Stones, nvdr.) zagen verdwijnen. “Loki is nog steeds de kerel die we in ‘Avengers’ zagen. De makers hebben me getoond wat de plannen zijn en dit project is echt één van de meest spannende dingen waar ik ooit aan meegewerkt heb. Al kan ik jullie daar helaas nog niets over vertellen”, aldus Tom. Dat tijdreizen een onderdeel van het verhaal wordt, verklapte hij wel. Naast Loki keert ook Doctor Strange in de nieuwe Marvel-fase. Benedict Cumberbatch zal naast Elizabeth Olsen spelen in ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.