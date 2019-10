‘Avengers’-acteur Robert Redford krijgt oeuvreprijs op Filmfestival Marrakesh Redactie

24 oktober 2019

13u37

Bron: ANP 3 Showbizz Op het aanstaande Filmfestival van Marrakesh krijgt Robert Redford (83) een oeuvreprijs uitgereikt, dat meldt Variety. Redford wordt geëerd vanwege zijn prestaties als acteur, regisseur, producer. Ook krijgt hij erkenning voor de oprichting van het Sundance Festival, 's werelds eerste festival dat onafhankelijke films een podium biedt.

Redford is onder meer bekend van films als ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’ (1969), ‘All The President's Men’ (1976) en meer recentelijk van zijn kleine rol in ‘Avengers: Endgame’ (2019). Hij won in zijn lange carrière al meerdere filmprijzen, waaronder een BAFTA, Oscar en een Golden Globe. De 18e editie van het Filmfestival van Marrakesh vindt plaats van 29 november tot en met 7 december.