'Ariana Grande en Mac Miller uit elkaar' Redactie

10 mei 2018

08u50

Bron: BuzzE 0 Showbizz Ariana Grande en Mac Miller hebben hun relatie beëindigd. De zangeres en de rapper blijven wel goede vrienden. Dat heeft TMZ van bekenden van het (voormalige) stel vernomen.

De reden voor de breuk zouden hun drukke werkschema's zijn. De artiesten zijn door optredens zo vaak van huis, waardoor het moeilijk bleek om een stabiele relatie op te bouwen. Volgens de bronnen is de liefde tussen Grande en Miller echter niet voorbij en willen ze hun hechte vriendschap blijven behouden.

Grande brengt deze zomer haar nieuwe album 'Sweetener' uit. Het is de eerste nieuwe plaat sinds de aanslag tijdens een concert van de Amerikaanse in de Britse stad Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. De songtekst van 'No Tears Left To Cry' verwijst naar de aanslag, maar bevat ook een optimistische boodschap: "So I'm loving, I'm living, I'm picking it up" (ik heb lief, ik leef, ik word beter). Aan het einde van de bijbehorende videoclip is de werkbij, het symbool van Manchester, te zien.