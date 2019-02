‘America’s Next Top Model’-presentatrice Tyra Banks opent pretpark ‘Modelland’ SD

06 februari 2019

08u30

Bron: Women Wear Daily 0 Showbizz Voormalig topmodel en presentatrice Tyra Banks (45) opent eind 2019 haar eigen pretpark, Modelland, in Santa Monica in de Verenigde Staten. Bedoeling is om ‘modellenwerk naar de massa te brengen’.

Tyra Banks zal voor eeuwig te boek staan als de vrouw die de modellenwedstrijden naar de televisie bracht. Haar tv-show ‘America’s Next Top Model’ werd een enorm succes en kreeg over de hele wereld lokale varianten. Het voormalig Victoria’s Secret-model weet goed waarom ze met het programma begon. “Ik creëerde de show om de definitie van schoonheid te verbreden, gebaseerd op de pijn die ik zelf voelde wanneer me verteld werd dat ik iets niet kon doen omdat ik curvy of zwart ben”, vertelde Banks in een interview. “Mijn empathie voor vrouwen is hierdoor alleen maar toegenomen. Met Modelland zet ik in een keer tien stappen vooruit, door mensen de mogelijkheid te bieden deel uit te maken van deze wereld.” Het pretpark, dat eind 2019 de deuren opent, zal bezoekers de kans bieden om een ‘droomversie’ van zichzelf te worden, zo vertelde Banks aan Women Wear Daily. “Modelland wordt een plek waar de modellenwereld verenigd wordt met fantasie, entertainment, technologie, retail, eten, drinken ... kortom: de plek waar je wil zijn.”