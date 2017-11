"Alsof je in een romantische komedie meespeelt", op deze manier hebben Laura Tesoro en Giovanni Kemper elkaar leren kennen DBJ

Maarten Vancoillie, Laura Tesoro en Dorothee Dauwe

Wie is de man van Laura Tesoro? Het is 1 van de 10 meest gegoogelde vragen over Laura Tesoro in de podcast van het Qmusic-duo Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe. Dat Laura een relatie heeft met Nederlander Giovanni Kemper is bekend, maar wat Maarten & Dorothee te weten kwamen, is hoe de twee elkaar hebben leren kennen.

“Gio en ik hebben samen een dansvoorstelling gedaan: 'Sneakerboys van Roy Julen'", vertelt Laura. "Daar hebben we elkaar echt leren kennen, want we moesten toen ook samen dansen. Maar dat waren allemaal 'So You Think You Can Dance'-dansers, en ik was als enige geen echte danseres dus ik had wel wat moeite met de choreo’s. Gio heeft toen voorgesteld van mij wat te helpen en ja… tijdens het repeteren is de vonk overgeslagen. Da’s ondertussen 2,5 jaar geleden.”

Het is dus eigenlijk allemaal begonnen met sneakers, wat achteraf bekeken niet toevallig kan zijn: Laura vertelt ook in de podcast dat ze alletwee ‘verslaafd’ zijn aan sneakers en zelfs een hele sneakermuur hebben in hun appartement.

Super romantisch

Maarten en Dorothee vragen Laura ook of het niet logisch is dat de vonk sneller overslaat als je zoveel fysiek contact hebt als dansers. Daar reageert Laura op met een mooie anekdote: “Als je met elkaar moet dansen, ben je wel sneller op een bepaalde manier intiem dan dat je iemand leert kennen op een bureaujob. Op een bepaald moment moest Gio bijvoorbeeld een lift met mij doen en echt waar, dat was precies een filmmoment. Alsof je in 1 of andere romantische komedie meespeelt. Op dat moment dacht ik: oké, ik ben verliefd”, vertelt ze al lachend. Ze is dan ook heel blij dat ze samen moesten dansen: “Als wij nu niet samen hadden moeten dansen voor deze voorstelling, dan had het sowieso allemaal wel langer geduurd. Nu was het eigenlijk op een week geregeld, op een week waren wij samen.”