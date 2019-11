“Als grote fan van Anuna en Greta”: Tom Helsen stopt met vlees eten SDE

05 november 2019

17u00 1 Showbizz Tom Helsen (43) is vegetariër geworden. De muzikant nam die beslissing in navolging van klimaatjongeren Anuna De Wever (18) en Greta Thunberg (16). Dat schrijft hij op zijn Instagrampagina.

“’t Is gebeurd! Net mijn laatste stukje vlees gegeten”, zo opent Tom Helsen zijn aankondiging op Instagram. “Ik liet al vaker vallen op sociale media dat ik grote fan ben van mensen zoals Anuna (De Wever, red.) en Greta (Thunberg, red.). Ik sta vol bewondering voor mensen die ergens voor staan en die een verschil kunnen maken van aan hun keukentafel. Ondanks zoveel onzekere ‘zijlijnroepers’ die het allemaal beter weten, blijven ze toch verder vechten voor een betere wereld en dat vind ik enorm indrukwekkend.” En dus vindt Helsen het tijd voor actie. “Dit gezegd zijnde is het tijd om hen niet alleen te steunen maar ook effectief het goede voorbeeld te geven. Ik was een paar jaar geleden al overgegaan van varkens-/rundvlees naar vooral gevogelte om mijn CO2-uitstoot al voor een stuk te verlagen, maar nu is het tijd voor de volgende logische stap: vanaf NU stop ik met vlees eten.”

En de muzikant weet goed waarom hij die stap zet. “Niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor het dierenleed”, klinkt het. “En het voelt verdomd goed. Iets wat ik al jaren geleden had moeten doen, maar ik was zwak. But no more.” En hij koppelt er meteen een uitdaging voor zijn fans aan: “Wie doet er met me mee?”