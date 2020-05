“Alles voor mijn kleine meisje”: Natalia deelt hartverwarmend moment met dochtertje Bobbi-Loua TDS

25 mei 2020

22u41

Bron: Instagram 0 Showbizz Een mooi en aandoenlijk moment voor Natalia (39): via de sociale media deelde de zangeres een korte video, waarin te zien is hoe ze haar dochtertje Bobbi-Loua, Een mooi en aandoenlijk moment voor Natalia (39): via de sociale media deelde de zangeres een korte video, waarin te zien is hoe ze haar dochtertje Bobbi-Loua, die op 21 maart ter wereld kwam , in de watten legt met een ‘eerste manicure’. Er kwam meteen een stroom van hartverwarmende reacties op gang.

“Dag juffrouw, zou u graag een manicure willen? Ja? Oké, dan zullen we er even aan beginnen”, lacht Natalia in het filmpje. Bobbi-Loua zag er duidelijk het plezier van in: er kwamen getuite lippen, fonkelende ogen en een brede grijns aan te pas tijdens het gebeuren. “Wij zijn doe-het-zelvers”, knipoogt Natalia ook in het bijschrift. “Alles voor mijn kleine meid... ♡ en ook omdat haar nagels zo scherp zijn als messen!”

Er lopen inmiddels heel wat mooie reacties binnen. “Zo schattig, ik geniet echt van je posts”, laat iemand weten. En ook: “Wat een liefde en plezier” of “Dan smelt je toch, geweldig hoe Bobbi-Loua reageert.” “Zie ze verliefd kijken naar de mamzie”, reageert ook radiostem Sam De Bruyn. En ook Kelly Pfaff en Silvy De Bie laten met de nodige hartjes hun goedkeuring blijken onder het filmpje.

Bobbi-Loua kwam op 21 maart ter wereld, de eerste dag van de lente. Het meisje liet even op zich wachten, want Natalia was eigenlijk uitgerekend voor zaterdag 14 maart. Bobbi-Loua woog bij de geboorte 3,5 kilogram en mat 52 centimeter. De papa van de kersverse spruit is Natalia’s partner Frederik Binst. De twee zijn nu zo’n anderhalf jaar samen. In november 2018 maakte Natalia haar relatie (al dan niet ongewild) openbaar door de man tijdens haar Crystal Concert - ter gelegenheid van haar 15-jarige jubileum als artieste - op het podium te trekken. Hij werd vervolgens op een stoel gezet en getrakteerd op een privédansje. Op dat ene moment na schermt de zangeres haar relatie echter heel goed af; het is niet duidelijk waar ze elkaar leerden kennen en hoe lang ze precies samen zijn.

