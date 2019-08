Alain Delon herstelt goed van zijn beroerte: “Ik geef jullie een knuffel” DBJ

12 augustus 2019

Fans van de Franse acteur Alain Delon (83) kunnen opgelucht ademhalen. Zijn zoon plaatste een foto op Instagram waaruit blijkt dat het goed gaat met hem.

“Bedankt voor jullie talrijke berichten, die me in het hart hebben geraakt. Zoals jullie zien gaat het beter en beter met hem en hij geeft jullie een knuffel”, plaatste Alains zoon, Alain-Fabien (25), op sociale media. op de bijgevoegde foto staat zijn vader, die breed lachend in de camera kijkt. Alain Delon werd enkele weken geleden getroffen door een beroerte.

Enkele dagen geleden liet Anthony Delon, Alains oudste zoon, al weten dat zijn vader na drie weken verblijf op de intensieve afdeling van het Parijse ziekenhuis La Pitié-Salpêtrière bij zijn dochter Anouchka (29) in Zwitserland verbleef en dat zijn herstel prima vordert. Alain Delon is een van de beroemdste acteurs en societyfiguren in Frankrijk. Hij speelde onder meer mee in ‘Plein Soleil’ (1960), ‘Il Gattopardo’ (1963), ‘Le Samouraï’ (1967), ‘La Piscine’ (1969), ‘Le clan des Siciliens’ (1969), ‘Borsalino’ (1970) en ‘Un Flic’ (1972).