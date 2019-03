‘Aladdin’ krijgt blanke prinses in Vlaamse musicalversie KD

13 maart 2019

11u29 0 Showbizz Ianthe Tavernier, bekend van de VTM-serie ‘De Buurtpolitie’, zal de rol van prinses Jasmine vertolken in Vlaamse familiemusical Aladdin. Een opmerkelijke keuze, want in tegenstelling tot het Disney-personage heeft de actrice geen donkere huid én lang zwart haar.

Dat Giovanni in de huid kruipt van Aladdin in de gelijkname voorstelling, zal niemand verbazen. De gelijkenissen tussen beiden zijn heel treffend. Iets wat niet gezegd kan worden over zijn prinses Jasmine, een rol die De Buurtpolitie-actrice Ianthe Tavernier voor haar rekening neemt. “Maar met een zwarte pruik en wat donkerdere make-up op zie ik er al meer Oosters uit”, zegt de actrice. “En ik heb het geluk dat ik donkere ogen en wenkbrauwen heb.”

Voor Ianthe is het trouwens al de tweede keer dat ze in de huid kruipt van een Disneyfiguur. In 2017 speelde ze nog Ariël in de musical ‘The Little Mermaid’. “Ja, blijkbaar klinkt mijn stem nogal prinsessenachtig. Maar ik ben wel fan van Disney. Als kind heb ik al die films gezien. En voor mijn rol van Jasmine ga ik Aladdin zeker nog eens herbekijken.” Ianthe combineert de repetities en voorstellingen van deze musical met de opnames van de derde film van ‘De Buurtpolitie’. “Dat belooft pittig te worden, maar ik ben goed voorbereid. En ondertussen heb ik geleerd om naar mijn lichaam te luisteren. Ik wil niet opnieuw zoveel afvallen van de stress. Ook word ik nu omringd door het artiestenbureau House of Entertainment en zij zullen mijn agenda goed in de gaten houden zodat het leefbaar blijft.”

Giovanni Kemper, die Aladdin speelt, is alvast opgetogen met Ianthe als prinses Jamsine. Die hij trouwens zelf mee heeft mogen kiezen. “We zochten een pittige vrouw met een zachte stem en dan kom je meteen uit bij Ianthe, met wie ik nog samen in Steracteur Sterartiest heb gezet. En niet onbelangrijk: ze is kleiner dan 1 meter 70. Anders zou het nogal een gek uitzicht zijn.” En ook al lijkt Gio als twee druppels water op Aladdin, toch is er één groot werkpunt: zijn lichaam. “Voor die rol wil ik graag wat gespierder voor de dag komen, dus ik ben volop aan het fitnessen en volg ook een dieet. Ja, het moet geloofwaardig overkomen, hé.”

Geen musical van Aladdin zonder een Geest. En die rol gaat niet toevallig naar voormalig Ketnet-gezicht en acteur Kobe Van Herrewegen. Op de castvoorstelling in een tapijtenwinkel in Antwerpen mocht hij in kostuum alvast zijn toverkunsten bovenhalen. Voor die metamorfose zat hij drie uur in make-up. “Deze outfit zit niet echt soepel, dus dat belooft voor de choreografieën.” Ook Ann Van den Broeck (slechterik Hessa) en Marc Lauwrys (Sultan) spelen mee.

De familiemusical Aladdin speelt vanaf vanaf 18 mei tot en met 9 juni in Stadsschouwburg Antwerpen, Ethias Theater Hasselt en Capitole Gent. Meer info en tickets via:www.uitgezonderd.be.