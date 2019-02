“Al die kritiek... Ik vind dat ons Dana erg onderschat wordt”: mama Dana Winner over haar 30 jaar op de planken Wim Nijsten

06 februari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Misschien was het wel beter als mijn dochter meer dan één kind had gehad”, zegt Maria (82), de moeder van Dana Winner in Dag Allemaal. “Chinouk vindt het niet erg om alleen te zijn, ma’ke”, repliceert Chantal Vanlee, zoals Dana officieel heet. Deze week wordt ze 54 en staat ze exact 30 jaar op het podium. Voor die dubbele verjaardag wil mama Maria voor één keer mee in de schijnwerpers staan

Als het van ma en pa had afgehangen was er zelfs helemaal geen sprake geweest van een zangcarrière en was Chantal nooit Dana geworden. Vooral vader Vanlee stond weigerachtig tegenover een zangcarrière en ook moeder zag maar weinig in een leven als zangeres voor haar dochter. “Maar de meisjes met wie Dana volleybal speelde, hadden haar ingeschreven voor een liedjeswedstrijd op Radio 2 Limburg”, herinnert mama Maria zich. “Pas op, Dana kón wel zingen. Ze zat immers al haar hele leven in het kerkkoor in Kermt en ze zong elke zaterdag in de mis.”

