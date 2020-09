"Acteurs nemen hun echte geliefde mee. Een helm of pruik erop en klaar": trucjes maken kus- en vrijscènes ook in coronatijden mogelijk

Showbizz

Voor één keer moeten de partners van acteurs niet jaloers toekijken hoe hun geliefde op de set intiem is met een tegenspeler. In coronatijden mogen ze zélf die plek innemen. Zo kust Klaasje Meijer (25) haar vriend Max in de nieuwe K3-film. Ook in soaps wordt het trucje toegepast, zoals in 'Thuis', 'Sturm der Liebe' en 'Mooi en meedogenloos'. Koppels in ' Familie ' zitten dan weer in elkaars privé-bubbel.