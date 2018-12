‘Absolutely Fabulous’-actrice June Whitfield (93) overleden TDS

30 december 2018

09u10

Bron: ANP 0 Showbizz De Britse actrice June Whitfield, bekend van onder andere de serie Absolutely Fabulous, is op 93 jarige leeftijd overleden. Dat heeft de BBC zaterdag gemeld.

Whitfield werkte zo’n zestig jaar voor de radio en televisie in Groot-Brittannië. Ze verwierf vooral faam met de sitcom ‘Terry en June’ in de jaren tachtig. In de cultserie ‘Absolutely Fabulous’ speelde zij de moeder van Edina Monsoon, de hoofdfiguur.