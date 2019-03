‘50 Shades Of Grey’ gaat eigenlijk over ‘Twilight’ en 4 andere werken die werden gebaseerd op Fan Fiction MVO

15 maart 2019

16u30 3 Showbizz Ian Thomas ontdekte deze week in ‘Control Pedro’ dat er enkele pikante verhalen over hem de ronde doen op het internet. Het gaat om Fan Fiction, verhalen die zijn fans over hem verzinnen en dan met elkaar delen. Het is een oud en bekend fenomeen, en het leverde ons niet alleen grappige fragmenten op tv op, maar ook bekende popcultuur.

‘Fan Fiction’ zijn verhalen die gebaseerd zijn op populaire personages uit de popcultuur, denk maar aan ‘Harry Potter’, ‘Twilight’, de jongens uit de K-pop-groep BTS en ja, zelfs Ian Thomas. Fans schrijven hun eigen verhalen over die figuren, en delen ze op het internet. Dat gebeurt niet altijd in dezelfde setting als het origineel, maar de personages blijven hun originele eigenschappen behouden. Soms schrijven fans gewoon voor de lol, maar hier en daar zitten er enkele pareltjes tussen. Dit zijn vijf bekende fanfiction-werken op een rij....

(lees verder onder video: Ian Thomas ontdekt Fan Fiction met hem in de hoofdrol)

1. ‘Fifty Shades Of Grey’

Regel één die u moet weten over Fan Fiction: het gaat erg vaak over porno, zoals Ian aan den lijve moest ondervinden. Fan Fictions zijn de stationsromans die fans van bepaalde films of tv-shows nooit gekregen hebben, dus schrijven ze ze maar zelf. Zo komt het ook dat E.L. James, een grote ‘Twilight’-fan, aan het pennen ging. “’Twilight’ was mijn grote inspiratie, het zette me echt aan tot schrijven, want ik wilde mijn eigen verhalen over hen vertellen. Uiteindelijk zette het me aan om er een heel boek van te maken”, aldus James. Haar werk was zo populair - en sexy - dat ze een boekdeal aangeboden kreeg. Eén probleempje, vanwege het copyright mocht ze natuurlijk geen boek over ‘Bella en Edward de vampier’ uitgeven. Even alle namen veranderen dan maar. Isabella ‘Belle’ Swan werd Anastasia ‘Anna’ Steele, en Edward werd de befaamde Mr. Grey... ‘Fifty Shades Of Grey’ was geboren! Ga maar na, wie beide boeken heeft gelezen, herkent met gemak de gelijkenissen tussen de personages.

Ironisch detail: Nu schrijven haar fans Fan Fiction over ‘Fifty Shades’, en zo blijft de cirkel maar doorgaan.

2. ‘The Mortal Instruments’-boeken en de ‘Shadowhunters’ tv-reeks

De bekende jeugdboekenreeks ‘The Mortal Instruments’ was eigenlijk gebaseerd op een andere wel héél bekende jeugdboekenreeks. En dan wel op die van J.K. Rowling. Fan Fiction-schrijfster Cassandra Clare sloeg de nagel zodanig hard op de kop dat ze haar eigen boeken mocht uitbrengen.

De gelijkenissen? Het roodharige hoofdpersonage Clary werd gebaseerd op Ginny Wemel, het liefje van Harry. Jace, de mannelijke hoofdrol, was dan weer een interpretatie van Draco Malfidus.

Clare is vanwege de oorsprong van haar werk verschillende keren beschuldigd van plagiaat. Ze zou bijvoorbeeld ook dialogen hebben gekopieerd uit de vampierenserie ‘Buffy The Vampire Slayer’.

3. Pride and Prejudice and Zombies

De naam zegt het zelf, deze Fan Fiction zorgde voor een verrassende nieuwe kijk op ‘Pride And Prejudice’, de klassieker van Jane Austen. Seth Grahame-Smith voegde een vreemd nieuw element toe aan het verhaal: zombies.

We bevinden ons nog steeds in de wereld van Elizabeth Bennet, alleen is die dit keer niet op zoek naar een geschikte man, maar wil ze niets liever dan... zombies doden. Met een Japans Katana-zwaard, nog wel. Het boek dat gebaseerd werd op dit werk is ondertussen ook al verfilmd, met actrice Lily James in de hoofdrol.

4. ‘Wicked’

Eerst een boek, daarna de musical: ‘Wicked’, het verhaal over Alphaba de ‘slechte’ groene heks die eigenlijk een goed hart blijkt te hebben, veroverde in een mum van tijd de wereld. Hier is het niet lang zoeken om het originele verhaal achter de schrijfsels te herkennen, want uiteraard is alles gebaseerd op ‘De Tovenaar Van Oz’. Auteur Gregroy Maguire gaf zijn eigen, hartverwarmende draai aan het verhaal en bracht zo meer teweeg dan hij ooit gedacht had.

5. De One Direction-film ‘After’

Een verhaal over de jongens van de band One Direction, die ondertussen uit elkaar zijn, werd opgestart door fans, maar opgepikt door een filmmaatschappij. Anna Todd schreef de boekenreeks ‘After’, en mag zich nu ook de scriptschrijver noemen van ‘After: The Movie’.

‘After’ heeft één belangrijk hoofdpersonage: Harry Styles. “Mijn man zat in het leger en ik studeerde nog. Ik wist geen blijf met mezelf, dus begon ik te schrijven over wat me gelukkig maakte: One Direction”, legt Todd uit. “Ik las zelf veel Fan Fiction en het leek me leuk om te doen. Ik had nooit gedacht dat het verhaal goed genoeg zou zijn om een boekenreeks en nu zelfs een film te maken.” Om die film te maken moest ze de naam Harry Styles wél even veranderen naar het minder opvallende ‘Hardin Scott’, om een rechtszaak te vermijden. Van haar boeken werden al 11 miljoen kopieën verkocht, dus men verwacht dat ook de film een groot succes wordt.