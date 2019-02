'40-45'-cast verrast Jo De Meyere voor 80ste verjaardag DBJ

21 februari 2019

Als Jo De Meyere - het enige castlid van '40-45' dat zelf nog de Tweede Wereldoorlog meemaakte - 80 jaar wordt, dan mag dat serieus gevierd worden. Met een Volkswagenbusje werd hij thuis opgehaald door hoofdrolspeler James Cooke en Maaike Cafmeyer (met wie De Meyere in '14-18' speelde) en afgezet aan het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Daar werd hij verwelkomd met een erehaag van de volledige cast en een twintigkoppige fanfare. "Het was een unieke belevenis, ik denk niet dat veel acteurs in Vlaanderen dit al hebben mogen meemaken", klonk het bij een geëmotioneerde De Meyere.