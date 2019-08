‘40-45’-actrice Line Ellegiers richt eigen meidengroep op: “Nooit verwacht dat de reacties zo positief zouden zijn” Korneel Dobbels

03 augustus 2019

13u00 0 Showbizz In de musical ‘40-45’ staat er maar één Marie op de scène, maar achter de schermen zijn er drie actrices die in de huid van het vrolijke meisje kruipen. Nu de cast en crew van het wereldspektakel van een welverdiende zomervakantie genieten, bundelen Laura Seys (25), Maja Van Honsté (31) en Line Ellegiers (28) hun krachten. Als The Maries - een knipoog naar hun gezamenlijke rol - vrolijkten ze recent nog de Gentse Feesten op. “We hadden niet verwacht dat er zoveel positieve reactie zou komen", aldus Line.

Drie meisjes met een liefde voor zingen, dansen en entertainen die niets liever willen dan de wereld opvrolijken met aangename liedjes. We hebben het deze keer niet over K3, maar over het nieuwe meidengroepje The Maries. Zij brengen bestaande muziek, maar dan nét iets anders. Swingende nummers in een nieuw jasje overgoten met hun eigen ‘Marie-sausje’. Welke richting ze opgaan, zijn ze nog niet helemaal zeker. Dat ze ondertussen vooral veel plezier willen maken, weten ze wel. “De Gentse Feesten leek ons het ideale evenement om ons groepje op een leuke manier voor te stellen aan de wereld. Zo konden we de reactie van het publiek al even testen”, vertelt Line Ellegiers. “We hadden niet verwacht dat iedereen zo positief zou reageren.”

Naast alle feestvreugde was er wel een kleine domper. Eén van de optredens moesten jullie door de hitte noodgedwongen afzeggen.

Vorige week donderdag (de warmste dag ooit in België, nvdr.) was het helaas te warm om te zingen. We zijn drie energieke dames die in al ons enthousiasme al eens over onze grenzen durven te gaan. Het leek ons veiliger om die dag niet op te treden.

Jullie treden op als The Maries, maar zingen wel in het Nederlands. Vanwaar komt de keuze voor de Engelse groepsnaam?

The Maries klinkt klassieker en mooier dan De Maries. Het ligt ook iets makkelijker in de mond, vind ik. We zingen ook niet uitsluitend in het Nederlands. We willen op verschillende evenementen andere soorten nummers kunnen zingen. Van alle liedjes maken we onze eigen Marie-versie, zodat we niet vasthangen aan één bepaalde stijl. We hebben sinds kort ook een pianist die ons helpt om liedjes te componeren. Misschien dat we met onze nummers ooit wel een voorstelling maken of eigen muziek uitbrengen, maar dat is een droom voor later. We gaan niet te hard van stapel lopen.

Hoe is het idee voor jullie muzikale trio ontstaan?

Het is spontaan gegroeid. Elk van ons had al eens met het idee gespeeld om een groepje te starten, maar de puzzelstukjes pasten nooit in elkaar. Je moet de juiste mensen om je heen vinden en op het juiste moment in je leven in zo’n project kunnen stappen. Voorheen paste dat niet, nu wel. Tijdens de repetities van ‘40-45’ zongen we vaak samen, waardoor het idee begon te groeien om daar iets mee te doen.

The Maries opstarten en voorstellen aan de wereld is gelukt. Wat is de volgende stap?

(denkt na) Het is fantastisch dat we zo mooi onthaald worden, maar we willen niet voorlopen op de feiten. Ik denk dat het nu vooral belangrijk is dat we voorzichtig zijn zodat we onszelf niet te snel verbranden. Het komende jaar zullen we vooral op trouwpartijen en evenementen zingen zodat we The Maries zelf ook beter leren kennen. Op lange termijn kunnen we dat dan in een concept proberen te gieten. We zijn niet van plan om anderen te kopiëren. We willen onze eigen weg opgaan.

De musical ‘40-45’ wordt steeds weer verlengd en zodoende worden er af en toe acteurs toegevoegd om de cast af te lossen. Is elke nieuwe Marie welkom om lid te worden van jullie groepje?

Voorlopig zit er nog geen nieuwe Marie aan te komen (lacht). Ik sluit niet uit dat er ooit iemand bij de groep komt om één van ons te vervangen wanneer wij andere verplichtingen hebben, maar voorlopig is daar nog geen sprake van. Of dat extra lid dan ook een Marie zal zijn, dat weet ik niet. Op zich hoeft het niet, want onze groep heeft niks met de musical te maken. Wij staan los van Studio 100 en ‘40-45'.

Naast The Maries en ‘40-45’ steek je ook je tijd en energie in ‘Daens’ en ‘Titanic’. Binnenkort ben je ook te zien in het nieuwe seizoen van ‘Callboys’.

Klopt. Het zijn drukke tijden, maar ik heb die afwisseling nodig om creatief te blijven. Het was heel leuk om op de set van ‘Callboys’ te staan, hopelijk opent dat wat deuren voor tv-rollen. Al wil ik sowieso ook theater blijven maken. De variatie tussen tv en theater is voor mij de perfecte combinatie.

Veel acteurs durven in drukke periodes wel eens klagen dat ze geen tijd hebben voor hun relatie, maar jij hebt dat probleem niet. Je vriend Michiel De Meyer staat zowel bij ‘40-45’ als ‘Titanic’ naast je op de scène.

(knikt) Ik denk dat het in ons vak een groot voordeel is als je als koppel af en toe kan samenwerken, anders zie je elkaar inderdaad niet veel. We proberen daar dan ook een goed evenwicht in te vinden. Al spelen we niet altijd samen. Michiel doet bijvoorbeeld niet mee in ‘Daens’, terwijl ik niet in ‘Mamma Mia’ (waarin Michiel een hoofdrol vertolkt, nvdr.) te zien zal zijn. Door dat evenwicht blijft het voor ons ook leuk.