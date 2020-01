Exclusief voor abonnees €4.300 voor halfuurtje Samson & Marie: Vlaanderens bekendste hond lonkt naar de festivals JOBG

31 januari 2020

00u00 6 Showbizz Ze is nog maar pas het nieuwe baasje van Samson, maar Marie Verhulst heeft al grootse plannen met de populairste hond van Vlaanderen. Vanaf 6 juli zijn de twee te boeken. Voor 4.300 euro zie je ofwel een optreden live on tape van een halfuurtje, ofwel een meet & greet van anderhalf uur.

In de reeks afscheidsshows van Samson & Gert, die nog tot april loopt, duikt Marie Verhulst al op. En het is de bedoeling dat heel Vlaanderen het nieuwe baasje van de populairste pluchen hond te zien krijgt: niet alleen spelen ze deze zomer in Plopsaland, Samson & Marie zijn ook te boeken voor alle andere evenementen. Voor 4.300 euro brengen ze een optreden live on tape van 30 minuten. Daar komen niet alleen hun eerste plaatje 'Samson & Marie' en hun nieuwe zomersingle aan bod, maar ook de Samson-klassiekers. Ook mogelijk: een meet & greet van 90 minuten. "Onze interne agenda krijgt uiteraard voorrang. Maar naast geplande evenementen van Studio 100 willen we hen zo veel mogelijk het land in laten trekken", zegt Stefan Staes van Studio 100.

