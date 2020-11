Nieuw proces voor onterecht veroordeelde Syriëstrijder uit Turnhout

Onderzoek van deze krant toonde vorige zomer aan dat Daoudi hoogstwaarschijnlijk onterecht veroordeeld is. Zijn bewering dat hij in Syrië in een ziekenhuis werkte, werd op het proces in 2015 van tafel geveegd, terwijl daar wel bewijzen van zijn. En omgekeerd vonden wij in het dossier geen enkel bewijs dat hij daar aan de gewapende strijd heeft deelgenomen.

Zware veroordeling

Het zijn die argumenten waarmee zijn advocaat Abderrahim Lahlali verzet heeft aangetekend tegen zijn veroordeling. Die gebeurde bij verstek, waardoor het proces kan worden overgedaan. Lahlali hoopt in eerste instantie om de zware veroordeling als leider van een terroristische organisatie ongedaan te maken. Die liep Daoudi op omdat hij vóór zijn vertrek deel uitmaakte van Shariah4Belgium en daar trainingen in gevechtssporten gaf. “Maar van enig leiderschap in Syrië is er ook geen bewijs”, aldus Lahlali.

Of het voor Daoudi nog veel uitmaakt, is onzeker. Want hardnekki­ge geruchten willen dat hij in 2013 om het leven kwam in Syrië

De strafmaat is belangrijk, want als Daoudi minder dan vijf jaar cel zou krijgen, kan hem zijn Belgisch staatsburgerschap niet worden ontnomen. Dat is in augustus gebeurd. Ook tegen die beslissing heeft Lahlali verzet aangetekend. Of dat alles voor Daoudi nog veel uitmaakt, is onzeker. Want er is al jaren niets meer van hem gehoord. Hardnekkige geruchten willen dat hij eind 2013 om het leven is gekomen in Syrië — mogelijk zelfs gedood door de terroristische groep waartoe veel van zijn oude kompanen behoorden.