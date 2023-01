Zwakke Lukaku verloor twee ballen op drie in Monza, maar trainer verdedigt hem: “Niet makkelijk om hier in te vallen”

Serie ABig Rom is een work in progress. Hij speelde één degelijke en een verschrikkelijke match sinds zijn terugkeer van het WK. Voorlopig heeft de Rode Duivel nog altijd een alibi.

Simone Inzaghi, zijn trainer, riskeerde hem niet vanaf het eerste fluitsignaal. Inzaghi bracht hem pas voor het uur in tegen promovendus Monza (2-2) en ergerde zich. Romelu Lukaku heeft het gehoord, Lukaku heeft het gezien. Hoe zijn trainer hem diep in de tweede helft aanspoorde tot meer scherpte in de duels.

Tegen Napoli, vorige woensdag, woog Lukaku toch een uur op de defensie en was hij betrokken bij vier gevaarlijke fases. In Monza verloor hij op een half uur vijf van de zes duels. Verspeelde hij tien van de vijftien ballen die hij raakte - dat is twee op drie. Het spel van Inter na de pauze was niet goed. Maar Lukaku leverde er meer dan zijn bijdrage toe. De sprintjes waren slechts pogingen tot sprintjes. Omdat Inter in het slot een 1-2 zege nog weggaf, kreeg Lukaku de hoon over zich in de Italiaanse kranten en op sociale media.

Inzaghi verdedigde Lukaku vaderlijk. Inzaghi: “Hij traint op de best mogelijke manier. Het was niet gemakkelijk om hier in te vallen. Hoe harder hij werkt, hoe beter hij zal worden. Het is moeilijk om nu in detail te gaan. We zullen een heldere analyse van zijn prestatie maken. Lukaku heeft drie maanden aan de kant gestaan. Tegen Napoli deed hij het goed, in Monza iets minder.”

Het oog vertelde gisteravond genoeg, Inzaghi had de statistieken - zie hieronder - niet eens nodig. De beste Lukaku trapte vaker op doel. Wurmt zich vaker in een gevaarlijke positie. Komt vaker aan de bal. Wint veel meer duels. En verliest de helft minder ballen dan diegenen die hij bij zijn eerste twee optredens verspeelde.

Hij heeft ritme en vertrouwen nodig. De spierblessure en de weinige minuten kan hij vandaag nog altijd gebruiken als alibi.

Het is de vraag hoelang media en Intertifosi geduld zullen hebben.

Romelu Lukaku in cijfers Een vergelijking in statistieken tussen Lukaku in zijn beste seizoen (links) en Lukaku in de twee vorige matchen (rechts): Statistieken op 90 minuten: 3,0 Schoten 0,9 1,5 Schoten tussen palen 0 0,7 Verwachte goals 0,1 40 Baltoetsen 31 13 Balverliezen 17 33% Percentage balverliezen 54% 73% Goeie passes 56% 3 Gemiste controles 5 48% Gewonnen grondduels 14% 43% Gewonnen luchtduels 50%

