Zlatan plakt er nog een jaar bij en blijft tot halverwege 2022 bij Milan

Ibrahimovic ruilde het Amerikaanse LA Galaxy in januari 2020 voor Milan, waar hij mogelijk zijn carrière zal beëindigen. Dit seizoen telt Zlatan opnieuw 15 goals in 17 wedstrijden in de Serie A - indrukwekkende cijfers op 39-jarige leeftijd. Hij staat daarmee zevende in de topschuttersranking. In totaal was de Zweed al goed voor 84 doelpunten in 130 wedstrijden bij AC, waar hij tussen 2010 en 2012 ook al actief was.