“Zlatan is een stap te ver gegaan, aan de moeder van Lukaku raak je niet”

De spanning van de derby tussen Milan en Inter, de strijd in de strijd tussen de twee topspitsen, de voorgeschiedenis tussen Romelu en Zlatan: De Bilde kan de clash best kaderen. “Maar door de moeder van Romelu erbij te betrekken, is Zlatan een stap te ver gegaan. Dat kon Lukaku niet laten passeren. Het is grotendeels zijn moeder (Adolphine, nvdr) die zoontje Romeo opvoedt, hij heeft daar een bijzonder sterke band mee. Sommige dingen zeg je niet op een veld en dat is daar een van.”

“Als je dat in acht neemt, vind ik dat Romelu zichzelf nog redelijk onder controle had. Hij kon hem ook een kopstoot gegeven hebben of een slaande beweging gemaakt. Wat natuurlijk Zlatans bedoeling was. Maar Romelu heeft dat goed opgelost door niet over de grens te gaan. Misschien dat ze het tijdens de rust bijgelegd hebben. Opvallend alvast hoe Lukaku zichzelf na de pauze meteen weer onder controle had. Het is natuurlijk ook niet de eerste keer dat Lukaku moet vechten tegen vooroordelen, of moet terugvechten tout cours. Ook dit zal hij dus makkelijk overleven. En uiteindelijk heeft het zich tégen Zlatan gekeerd. Niet Romelu, maar hij pakte daarna een tweede gele kaart. En Inter won”, aldus De Bilde, die ook nog zijn licht liet schijnen over de titelstrijd in de Serie A.