Zlatan Ibrahimovic had het zwaar in quarantaine: “Ik gaf namen aan de muren”

Serie A“Op een bepaald moment begon ik met mijn huis te praten.” Ook Zlatan Ibrahimovic (39) had het zwaar tijdens zijn coronaquarantaine. De Zweedse goalgetter testte in september positief op Covid-19. “Toen ik m’n resultaat kreeg, dacht ik: laat maar komen, we zien het wel. Maar dit virus is verschrikkelijk”, vertelt Zlatan in een interview met Corriere della Sera .

“Covid-19 had de moed om mij uit te dagen. Slecht idee.” Op 24 september maakte Ibrahimovic op zíjn unieke manier via Twitter wereldkundig dat het coronavirus ook hem te pakken had. Twee weken later was hij van de longziekte verlost. “Ik heb gewonnen. Maar jij bent Zlatan niet, dus daag het virus niet uit”, schreef hij toen.

Quote Iedereen vraagt me altijd tot wanneer ik zal spelen. Mijn antwoord is eenvoudig: ik blijf voetballen tot wanneer ik kan doen wat ik nu doe Zlatan Ibrahimovic

Enkele maanden later komt hij in het magazine 7 van Corriere della Sera terug op zijn periode in quarantaine. En dat zelfs ‘King Zlatan’ zwoegde van Covid-19. “Toen ik positief testte, was ik gelaten en zelfs een beetje nieuwsgierig. Ik dacht: laat maar komen, we zullen wel eens zien. Het trof de hele wereld, een tragedie, en nu overviel het ook mij. Nu kon ik zelf voelen en ontdekken wat het virus betekende.”

Zlatan traint in quarantaine:

Fysieke klachten had de spits van AC Milan niet echt. Maar mentaal was het zwaar. “Ik had een beetje hoofdpijn. Het was gewoon een beetje vervelend, een beetje lastig. En ik verloor ook een beetje m’n smaak. Maar ik was de hele tijd thuis en daar werd ik echt pissig van. Ik kon niet naar buiten. Ik kon niet trainen. Stilzitten is voor mij verschrikkelijk. Op den duur werd het echt een mentale kwestie. Ik sprak zelfs met het huis en gaf namen aan mijn muren. Ik begon me ook allerlei ziektes aan te meten die ik niet had. Eén ding is duidelijk: dit virus is verschrikkelijk en moeten we met z’n allen bekampen. Daarom: hou afstand en draag altijd mondmaskers.”

25 zonen

Wat het er niet makkelijker op maakte: Zlatans vrouw Helena Seger en kinderen Maximilian (14) en Vincent (13) vertoeven in Zweden. “Ik mis ze enorm. Maar echt veel. Ik ben uitgeput en kan er niet meer tegen. Ik zou enorm graag bij mijn vrouw en kinderen zijn. Ik heb geprobeerd er naartoe te gaan, maar coach Pioli zei dat ik ook familie heb bij deze club. Hij zei: ‘In Zweden heb je 2 zonen, bij Milan heb je er 25'.”

Ibrahimovic ligt momenteel in de lappenmand. Even nadat hij uit quarantaine kwam liep hij een hamstringblessure op. Daardoor speelde hij dit seizoen slechts zes Serie A-wedstrijden, maar wel met liefst tien goals. Impressionant. “Iedereen vraagt me altijd tot wanneer ik zal spelen. Mijn antwoord is eenvoudig: ik blijf voetballen tot wanneer ik kan doen wat ik nu doe. En als ik in Milan kan blijven, zal ik dat doen.” Mét dromen. “Je moet de moed vinden om te dromen van de titel. We willen veel bereiken. We moeten hongerig zijn, elke match aangaan alsof het de laatste is. Je moet keihard werken en opofferingen maken.” Om af te sluiten in zijn gekende stijl. “Of ik gek word als iemand een slechte pass geeft? Natuurlijk! En wat er gebeurt als ik zelf in de fout ga? Ik ga nooit in de fout.”

