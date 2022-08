Zijn mooiste goals op en naast het veld: het sprookje van 9 jaar Dries Mertens in Napoli in 9 momenten

Serie ASlechts twee keer de Coppa Italia en één keer de Italiaanse Supercup. Qua prijzenoogst waren de negen jaren SSC Napoli voor Dries Mertens niet onvergetelijk. Maar de passage van de Leuvenaar (35) bij ‘I Partenopei’ was er wel één van 24 karaats: voor 99,9% puur goud. Alleen het sportieve droomafscheid was Mertens niet gegund. 9 geweldige jaren Napoli van Dries Mertens in 9 momenten.

1. Meer goals dan Maradona, meer goals dan wie dan ook

13 juni 2020. Sinds die dag mag Mertens clubtopschutter aller tijden van Napoli noemen. Nota bene tegen Inter, de club die hem een paar keer had proberen weglokken bij Napoli, scoorde hij zijn 122ste. Mertens staat sindsdien helemaal alleen bovenaan. Boven Marek Hamsik (121), Diego Maradona (115) en Edinson Cavani (104). ‘Ciro’ is sinds die dag helemaal God in de Zuid-Italiaanse havenstad, waar hij zelfs op de muren geschilderd staat. Hij klokt uiteindelijk af op 148 doelpunten.

Volledig scherm Mertens zet zijn krabbel op de muurschildering. © Rv

2. Plassende hond, tong uit de mond of hartje voor Kat: z’n legendarische vieringen

Na elke goal van Dries Mertens in een Napoli-shirt was het ook uitkijken naar hoe hij ze zou vieren. Mertens bouwde in Napels een breed arsenaal uit. Waar hij het in zijn beginperiode in Napels bij een hartje hield voor vrouwlief Kat volgden nadien enkele meer speciale vieringen. Zo ging Mertens in 2017 de wereld rond nadat hij een goal tegen AS Roma vierde als een plassende hond. Een eerbetoon aan Juliette, de Napolitaanse straathond die Mertens en zijn vrouw adopteerden. Later pakte de Rode Duivel graag uit met een veelbesproken tongviering. Volgens Italiaanse media een eerbetoon aan de excentrieke Napoli-materiaalman Tommaso Starace, die regelmatig op de Instagram-pagina van Mertens verscheen terwijl hij espresso’s uitdeelde in de kleedkamer.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Mertens viert met tong uit de mond. © Photo News

3. Zoontje Ciro Romeo, voor altijd een Napolitaan

De belangrijkste gebeurtenis in het leven van Mertens en Kerkhofs speelde zich af in Napels. Hun zoontje werd er eind maart geboren en kreeg ook een Italiaanse naam, Ciro Romeo. Het ultieme eerbetoon van Mertens aan de stad van zijn hart. De naam is een een knipoog naar de bijnaam die Mertens zich bijeen gevoetbald heeft in Napels. De Napoli-fans noemden hem zelf ook liefkozend “Ciro”, wat in het plaatselijke dialect ‘jongen’ betekent. “Ik ben trots dat mijn zoon Ciro in Napoli is geboren. Als wij de wereld rondreizen, zal hij altijd een Napolitaan zijn”, zei Mertens erover in zijn afscheidsvideo.

4. Dries Mertens als pizzakoerier

Niet enkel zijn goals beroeren. Ook als weldoener, ver buiten het zicht van de camera’s, verovert Dries Mertens de harten in Napoli. Van daklozen, kinderen tot straathonden: iedereen wordt gesteund door de ngo Mertens. Zo trok de aanvaller midden december 2017, na een gewonnen wedstrijd tegen Torino, het koude Napels in. Niet om er het nachtleven in te duiken. Wel om in een lokale pizzeria enkele margherita’s te kopen en samen met twee vrienden de lekkernij rond te delen aan de verkleumde daklozen aan het station. Verborgen onder een pet, want hij hoefde geen erkenning. De entourage van de Rode Duivel bevestigt het verhaal, net als het feit dat hij er niet mee wil pronken in de media – er lopen anderen rond in de voetbalwereld.

Volledig scherm Mertens als kok tijdens het feestje na de gewonnen Coppa Italia in 2020. © AP

5. De stille weldoener in Mertens

Zijn bijbaantje als ‘pizzakoerier’ is overigens lang niet de enige nobele geste van Mertens. Zo heeft hij een zwak voor kinderen. Geregeld stuurt de aanvaller medicijnen op naar Venezuela, zamelt hij kledij in voor kansarme jongeren en bezoekt hij zonder morren diverse kinderziekenhuizen in Napels. Vaak ver weg van de spotlights. Een uitzondering was toen hij een zoektocht opstartte naar een schooljongetje uit Guinee, dat een afgedragen shirt met Mertens’ naam droeg. Hij moést en zou een nieuw exemplaar krijgen. Ook de beelden waarop hij met een ziek Italiaans tienermeisje ‘trouwde’, grepen bij iedereen naar de keel. En niet alleen mensen delen in de generositeit van Mertens. Samen met zijn vrouw Kat adopteerde hij in 2014 een straathond: Juliette. Om later zelfs een Napolitaans hondenasiel dat met sluiting bedreigd was te redden.

Volledig scherm Dries Mertens met Aurore. © RV

Volledig scherm © RV

Volledig scherm © RV

6. Pareltje tegen FC Barcelona

25 februari 2020, een dinsdagavond. Napoli loopt storm voor de kraker tegen FC Barcelona. Lionel Messi, de ongekroonde Argentijnse koning, in het stadion waar die andere Argentijnse legende furore maakte: Diego Maradona. Present meets past. Maar het was Dries Mertens die in een zinderende eerste helft furore maakte. Op het halfuur schilderde hij op heerlijke wijze voorbij Ter Stegen in de verste bovenhoek. Het San Paolo ontplofte. Een goal waarmee hij het clubrecord van Marek Hamsik (121 stuks) evenaarde. De avond zou echter op een domper eindigen. In de tweede helft moest Mertens na een duel met Busquets al snel noodgedwongen naar de kant. Het werd nog 1-1 en de return in Camp Nou ging verloren.

7. Hattrickheld en geweldige vrije trap tegen Empoli

Een van Mertens favoriete tegenstanders in de Serie A, was Empoli. Zowel in november 2018 als in maart 2017 bezorgde hij de fans telkens het delirium. In 2018 met een hattrick waardoor hij goed was voor 75 goals in de Serie A en zo Luis Oliveira (73 goals) onttroonde als vruchtbaarste Belg ooit in Italië. “Ik wou absoluut die eerste hattrick maken van het seizoen”, reageerde Mertens. “Ik deed het al eens in een van de vorige seizoenen en ik ben blij dat het nu al zo vroeg gelukt is in het seizoen.” Een jaartje eerder lukte Mertens ook een geweldige vrije trap tegen Empoli. Heerlijk in de winkelhaak. Doelman Skorupski kon er nog even bij, maar verbrandde alleen maar zijn vingers aan het zware effect dat op de bal zat. Mertens verkeerde toen in bloedvorm: dat was zijn 20ste goal in 19 Serie A-matchen, naast 5 stuks in zes Champions League-duels.

8. Diego Armando Mertens

Volledig scherm © Corriere dello Sport

Hoe dichter Mertens tegen het doelpuntenaantal van Diego Maradona in Napels schurkte, hoe meer hij vergeleken werd met de legendarische Argentijn die Napoli in 1987 de scudetto bezorgde en er een mythe werd. Na een hattrick in 22 minuten pakte Corriere dello Sport uit met de befaamde titel ‘Diego Armando Mertens’. Toen Mertens later het clubrecord brak, kreeg hij in een filmpje felicitaties van Maradona en toen ‘Pluisje' in 2020 overleed, bracht Mertens de Argentijn een laatste eerbetoon door na de Europa League-wedstrijd tegen Rijeka bloemen neer te leggen aan een herdenkingsplaats in de wijk Quartieri Spagnoli. En zowel in de eerste thuismatch na het overlijden als in de herdenkingsmatch één jaar later, scoorde ‘Armando Mertens’.

Mertens scoort 3-0 tegen AS Roma in eerste thuismatch na overlijden Maradona:

Mertens scoort twee prachtige goals in match één jaar na overlijden Maradona:

9. De (ongewilde) TikToksensatie

Na de uitschakeling in de Champions League tegen FC Barcelona in 2020 zat het seizoen van Dries Mertens er helemaal op en kon hij op vakantie, waar Kat Kerkhofs onderstaande TikTok de wereld instuurde. Zijn eerste worp op het sociale medium. “We lagen aan het zwembad en enkele meisjes begonnen te tiktokken”, legde Kat uit. “Dries snapte er niets van dus heb ik hem alles moeten uitleggen over TikTok. Na een paar glaasjes wijn deden we dan zelf ook eens een poging. Ik had hem beloofd dit niet te delen, maar het is te grappig.” Ook toen later dat jaar de lockdown bleef aanhouden en Kat ‘coronamoe’ werd, kon ze op Dries rekenen om met enkele dansjes haar gemoed op te beuren.

Het Palazzo Don’Anna in Napels waar Mertens zijn appartement blijft behouden: