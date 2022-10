WK-deelname in gevaar voor Paulo Dybala na ‘penaltyblessure’: “Het ziet er slecht uit voor hem”

Serie APaulo Dybala moet deelname aan het WK in Qatar, waar hij hoopte te gaan schitteren aan de zijde van Lionel Messi, waarschijnlijk uit het hoofd zetten. Volgens AS Roma-coach José Mourinho heeft de Argentijnse aanvaller zondagavond een flinke spierblessure opgelopen.

Dybala maakte in de 48ste minuut vanaf elf meter de winnende goal voor AS Roma tegen Lecce (2-1), maar liep bij het nemen van die penalty wel een blessure op. Al tijdens het juichen was duidelijk te zien dat Dybala flink pijn had en baalde van weer een blessure, iets waar hij de laatste jaren vaak mee te kampen heeft. José Mourinho kreeg na afloop van de Italiaanse pers vragen over de blessure van Dybala en was weinig hoopvol voor zijn sterspeler. “Ik dacht eerst al dat het niet goed zat, maar nadat ik met Paulo heb gesproken denk ik dat het er heel slecht uitziet voor hem. Ik verwacht niet dat we hem in 2022 nog in actie zullen zien”, zei de Portugees op de persconferentie.

Vandaag zal Dybala, die direct na zijn strafschop werd vervangen door Nemanja Matic, een medische scan ondergaan en zal er meer duidelijk worden over de ernst van zijn spierblessure. AS Roma staat na de 2-1-overwinning op Lecce op de vijfde plaats in de Serie A, vier punten onder Napoli.

De 28-jarige Dybala maakte deze zomer transfervrij de overstap van Juventus naar AS Roma, waar hij eind juli een fraaie ontvangst kreeg bij het Palazzo Civilita della Italiana in Rome van duizenden dolenthousiaste fans. ‘La Joya’ (Het Juweeltje) won vijf keer de Serie A met Juventus, waar hij in 293 wedstrijden tot 115 doelpunten en 48 assists kwam. Vorig seizoen kampte hij echter met zes verschillende blessures, waardoor Juventus besloot de Argentijn gratis te laten gaan. Vorige maand was Dybala ook al twaalf dagen uit de roulatie bij AS Roma door een spierblessure, maar deze keer lijken de problemen dus een stuk serieuzer.

Dybala maakte op 14 oktober 2015 zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië, maar staat na 34 interlands pas op drie goals en zes assists. Vorig jaar was hij niet van de partij toen Argentinië in Rio de Janeiro de Copa América won, de eerste prijs voor de Argentijnen sinds de Copa América van 1993. Lionel Messi hoopt in Qatar bij zijn vijfde en laatste poging toch nog wereldkampioen te worden, iets waar Argentinië eerder in 1978 (in eigen land met Mario Kempes) en 1986 (in Mexico met Diego Maradona) al in slaagde.

