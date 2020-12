Wie had dat gedacht? Saelemaekers, de slingerende salamander, op kop van de Serie A: “Alexis lijkt wel overal te zijn”

Serie A Zlatan kietelt Lukaku: “Er was nooit een koning in Milaan. Daar hebben ze een GOD”

19 oktober Zlatan Ibrahimovic heeft niet alleen op het veld orde op zaken gesteld met zijn twee goals in de derbyzege tegen Inter (2-1). Ook op Instagram, waar hij nog een rekening(etje) te vereffenen had met Romelu Lukaku, deed hij dat. Geheel op de manier die we intussen van hem gewoon zijn.