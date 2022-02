Wat een monster: Zlatan Ibrahimovic laat zien dat hij allesbehalve versleten is in video die zich als lopend vuurtje verspreidt

Passerende voetbalfan geeft journalis­te live op tv tik op achterwerk: “Dit kun je niet maken!”

Verontwaardiging in Italië: een journaliste die na de match Empoli-Fiorentina live verslag uitbracht, is het slachtoffer geworden van ongewenste intimiteiten. Een passerende voetbalfan gaf Greta Beccaglia een tik op het achterwerk. Ironisch genoeg stonden de matchen in de Serie A dit weekend in het teken van meer respect voor vrouwen.

29 november