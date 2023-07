“Wanneer haat niet werkt, gaan ze liegen”: Lukaku bijt van zich af nadat ‘La Gazzetta’ kopt dat Rode Duivel “Inter om vergiffenis vraagt”

Vergiffenis van Inter kan hij helemaal vergeten. De Italiaanse sportkrant ‘La Gazzetta dello Sport’ komt met nieuwe details over het “hoogverraad” van Romelu Lukaku (30), die vrijdag in Rotterdam vertoefde, aan de Nerazzuri. Van trainingsvideo’s tot genegeerde telefoons. ‘Big Rom’ zelf bijt van zich af op Instagram.

KIJK. Juventus-fans protesteren tegen mogelijke komst Lukaku

Er was de jogging in het park van Neerpede, dan de trainingen met de B-kern van Chelsea, nu een tripje naar Rotterdam. Nog steeds lijkt niets erop te wijzen dat Romelu Lukaku weldra weer aan voetballen kan denken. De reden van de impasse rond de Rode Duivel is gekend: door gesprekken met Juventus gooide Inter de deur keihard dicht voor ‘Big Rom’. Geen grootse en definitieve terugkeer naar Milaan.

Dat de bruggen definitief opgeblazen zijn, bewijst de Italiaanse sportkrant ‘Gazzetta dello Sport’ nu het met nieuwe details komt over de breuk tussen Lukaku en Inter. “Lukaku vraagt om vergiffenis, maar heel Inter trekt een muur op”, staat op de voorpagina te lezen. Daar zijn volgens de krant verschillende redenen voor. Zo zou de voltallige kleedkamer van Inter, kapitein en Lukaku’s maatje Lautaro Martinez inclusief, bijzonder teleurgesteld zijn over de houding van ‘Big Rom’. Sommige spelers zouden tijdens de moeilijke onderhandelingen tussen Chelsea en Inter contact hebben gezocht met hun voormalige ploegmaat, maar Lukaku nam zijn telefoon voor geen van hen op. Berichtjes bleven onbeantwoord. Van een terugkeer willen ook zij dus nu niet meer weten, mogelijke spanningen in de kleedkamer zijn uit den boze. De knieval komt te laat.

Volledig scherm Lukaku vrijdag in Rotterdam. © Instagram

Nog volgens de ‘Gazzetta dello Sport’, en wat een terugkeer al helemaal onbespreekbaar maakt, appte Lukaku tot drie dagen voor zijn flirt met Juventus uitlekte dagelijks foto’s en video’s van zijn trainingsarbeid op vakantie naar de bazen van Inter. Werken en zweten voor Inter, dat was de bottom line. Des te harder kwam de informatie over gesprekken met Juventus aan in Milaan. Hoogverraad in de ogen van de Inter-directie, een transfer is sindsdien onmogelijk. Ook niet nu hij Inter om vergiffenis zou vragen, zoals de ‘Gazzetta’ kopt. Voorzitter Steven Zhang had groen licht gegeven voor een transfersom van 40 miljoen euro, maar was één van de eersten om het dossier op te blazen. Inter richt zijn pijlen nu op een andere centrumspits, Alvaro Morata, zowat Lukaku’s eeuwige transferrivaal, wordt genoemd.

Lukaku laat intussen zijn ongenoegen blijken op Instagram. Op zijn verhaal schrijft hij: “Wanneer de haat niet werkt, gaan ze liegen.” Een stevige sneer richting Italiaanse pers. Hoe dan ook is de impasse rond Lukaku compleet. Juventus blijft de prioriteit van ‘Big Rom’, maar in Turijn moeten ze eerst Dusan Vlahovic zien te verpatsen aan PSG. Interesse uit Saoedi-Arabië is er nog steeds, maar die boot houdt Lukaku af.

Volledig scherm Lukaku op Instagram. © Instagram

KIJK. Opmerkelijke video van Lukaku over zijn vakantie