Wachten op een akkoord tussen clubs: als Chelsea 130 miljoen op tafel legt, zal ook Lukaku transfer niet weigeren

Naar eigen zeggen wacht de club nog altijd op het nieuwe bod van Chelsea dat naar verwachting boven 120 miljoen euro zal liggen.

In Londen valt te horen dat Federico Pastorello, zijn Italiaanse zaakwaarnemer, de sleutel in handen heeft. De makelaar van Lukaku staat in direct contact met Inter.

Zijn overredingskracht wordt in de strijd gegooid. De belofte van miljoenen moet de rest doen.

Via een agent had Chelsea begin deze week het water getest. Een deal die in totaal 100 miljoen euro waard zou zijn, een of twee overbodige Chelsea-spelers incluis, kan Inter niet overtuigen, maar de ‘no’s’ schrikten niet af.

Rijke baas Roman Abramovich is het gewend om zijn zin te krijgen. Money talks. Het is speculeren met dat bod dat Inter gezien zijn bloedrode rekeningen niet kan weigeren.

Zolang Lukaku hen intern niet aanmoedigt tot een verkoop, blijft Inter zich verweren. Zolang Lukaku niet openlijk verkondigt dat hij absoluut wil vertrekken, kan zijn club zich verschuilen achter een zinnetje dat hij niet te koop is. Of straks het excuus aanhalen dat de speler aandrong op een transfer, terwijl zij de deur zelf op een kier hebben gezet. Voor de Chinese eigenaars, de Suning-groep, heeft gezien de troebele financiën alles plots een prijs. Ook de speler die in eerste instantie onverkoopbaar was.

Los van de financiën is het een moeilijke evenwichtsoefening voor Inter. Sportief en PR-gewijs. Zijn achterban was boos na het vertrek van coach Antonio Conte. Een ‘addio’ aan zijn kampioenenmaker (24 goals, 12 assists) betekent een streep door de grote ambities en de implosie van het overmoedige project-Zhang. Leg het maar eens uit.

Lukaku houdt van Milaan, pusht niet expliciet voor een transfer, maar is niet blind voor de charmes van Chelsea. Als beide clubs eruit raken, wordt in zijn omgeving niet verwacht dat hij nog ‘neen’ zegt. Het was zijn intentie om aan het nieuwe seizoen te starten, maar de blitzkrieg van Chelsea begin deze week heeft wat hem gedaan.

Trainer Thomas Tuchel heeft hem de hemel beloofd. Abramovich heeft zijn zegen gegeven om van hem de duurste inkomende transfer ooit in de Premier League te maken. Hij kan zijn loon er bijna verdubbelen. Londen is een fantastische stad. Anders dan Manchester, waar hij City in maart al wandelen stuurde. In Engeland is Chelsea altijd zijn club geweest - de filmpjes van de School van Lukaku worden weer opgevist.

Bovendien worden hem nog argumenten aangepraat. De Scudetto heeft de prijzenhonger van Lukaku aangewakkerd. Alle sportieve en financiële garanties om die te stillen kan Inter hem niet bieden. Een club kreunt om zijn spelers tijdig te kunnen betalen. Laat staan dat het Lukaku kan beloven hem met kwaliteit te omringen.

In Londen is die onzekerheid er minder. Chelsea is niet meer de dominante macht in de Premier League, maar sinds anderhalf jaar Abramovich ziet het plots weer groot - ponden rollen. Als Erling Haaland niet komt, halen we wel een andere spits van het bovenste schap. Dortmund stuurde Chelsea vorige week wandelen.

Ondertussen wijst Inter naar Lukaku als diegene die de finale beslissing moet nemen. Bij Chelsea wijzen ze naar Inter.

Terwijl hij ongedwongen meetraint, wacht Lukaku op een doorbraak. Het akkoord op clubniveau.

