Waarom Inter zich de 78 miljoen voor Lukaku nog niet beklaagd heeft: enkel Lewandowski doet beter

Het verkoopspraatje op Sky Sports zorgde deze week voor discussie. Zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello ziet momenteel geen betere spits in de wereld dan Romelu Lukaku: "Qua kwaliteit, attitude en mentaliteit. Hij moet zich geliefd voelen. Als hij de affectie van iedereen voelt, wordt hij van het beste dat de markt te bieden heeft." Tuurlijk is Pastorello vooringenomen, maar in 2020 scoorde maar één spits meer doelpunten voor club en land dan 'Big Rom': het fenomeen Robert Lewandowski.

Tegen Genoa rondde Lukaku de kaap van 30 goals in 2020, de kaap van 10 in het nieuwe seizoen. Hij blijft on fire. Zijn stats uit zijn eerste seizoen bij Inter wil hij scherper zetten. "Hij is een andere speler geworden bij ons", zegt Antonio Conte. "Veel completer dan een jaar geleden. Ik heb in het verleden altijd benadrukt dat hij een ruwe diamant was. Eén waarmee ik absoluut wilde werken. Hij werkt hard. En dat zie je aan de manier waarop hij tegenwoordig een bal aanneemt, aan de manier waarop hij beweegt. Alles is verbeterd." Of hoe goede coaching het verschil maakt - de hand van zijn trainer zie je. Bij Inter hebben ze zich nog geen seconde beklaagd dat ze Manchester United circa 78 miljoen euro inclusief bonussen hebben betaald. Omgerekend zo'n 2.000.000 euro per doelpunt.