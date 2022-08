Waarom het appartement in het Palazzo Don’Anna dat Dries Mertens behoudt altijd met het woord ‘orgie' geassocieerd wordt

Serie A“Ik weet dat er twee wegen zijn, waarvan eentje een afscheid is”, zei Dries Mertens (35) eind januari in ‘Il Corriere dello Sport’. “En ik weet dat iedereen in huize Mertens dan in tranen zal uitbarsten.” En of het vertrek enkele maanden later emotioneel is. Maar voor de Rode Duivel is het “geen vaarwel, wel een tot ziens”. Zo behoudt hij zijn appartement in het prachtige en beruchte Palazzo Donn’Anna om altijd de mogelijkheid te hebben naar Napels te kunnen terugkeren.

“Ik wist dat deze dag ooit zou komen, maar ik had nooit gedacht dat het zo moeilijk voor mij zou zijn”, vertelt Mertens in een pakkende videoboodschap om zijn afscheid aan SSC Napoli definitief aan te kondigen. “Ik zeg nu vaarwel tegen de stad die me geadopteerd heeft, me lief heeft en me gesteund heeft in moeilijke en goede tijden. De records en overwinningen staan voor altijd in de geschiedenisboeken. De personen en de stad zitten voor altijd in mijn hart. Ik ben trots dat mijn zoon Ciro in Napoli is geboren. Als wij de wereld rondreizen, zal hij altijd een Napolitaan zijn. Ik ben hier niet geboren, maar deze stad was 9 jaar lang mijn thuis en is een deel van mij geworden. Daarom heb ik beslist om mijn huis hier te houden, zodat ik altijd naar mijn thuis kan terugkeren.”

Het Palazzo Donn'Anna.

148 goals. Maar niet langer counting. ‘Il Corriere’ vergeleek die goals toen met meesterwerkjes die uit een Vlaamse kunstgalerij zijn gescheurd. Topschutter aller tijden van de club. Koning van het San Paolo. Ereburger van de stad. Dries werd ‘Ciro’. Maar keert de club nu noodgedwongen de rug toe. De stad, die blijft voor eeuwig in zijn en Kats hart zitten. Want zijn appartement in het statige Palazzo Donn’Anna, met fantastisch uitzicht over de baai van Napels, doet hij niet van de hand. “Dit is mijn thuis, mijn ideale plek”, benadrukt Mertens in het interview meerdere keren zijn liefde voor de club en de stad. “Ik jaag niet op dollars (verwijzend naar ploegmaat Insigne die in juli gratis naar de MLS en Toronto trekt, nvdr), deze stad is genoeg voor mij. Hier zal ik altijd miljonair voor het leven zijn.”

Minnaars van de Italiaanse koningin gedumpt in zee

Het Palazzo Donn’Anna, gelegen in het centrum van Napels, staat in alle toeristische gidsen en heeft een eigen Wikipedia-pagina. Het werd oorspronkelijk in de vijftiende eeuw gebouwd door een zekere Dragonetto Bonifacio, maar werd omstreeks 1640 volledig herbouwd door de vrouw naar wie het genoemd werd: Anna Stigilano, die getrouwd was met de Spaanse onderkoning van Napels.

Een oude tekening van het Palazzo Donn'Anna.

Vraag aan om het even wie in Napels waarvoor het gebouw gekend is en men zal je een variant vertellen van het verhaal dat de Italiaanse koningin er haar minnaars mee naartoe nam om ze later in de zee te dumpen, zodat er geen getuigen zouden zijn. De koningin die dat deed, daar plakt volgens de overlevering geen exacte naam op. Anna Stigilano volgens de ene, volgens anderen was het koningin Joan I, volgens nog anderen koningin Joan II. Hoe dan ook, het woord ‘orgie’ wordt altijd met het pand geassocieerd.

Het 'Palazzo Donn'Anna', met fantastisch uitzicht over de baai van Napels, waar Mertens zijn appartement behoudt.

Volgens Kat Kerkhofs heeft ook schrijver Oscar Wilde een jaar in het Palazzo gewoond, maar dat klopt niet. De Britse auteur van The Picture of Dorian Gray woonde in een ander Palazzo, een beetje verderop.

Geen laatste voetbalpodium

De liefde tussen Napels en Mertens is ook altijd wederzijds geweest. In tegenstelling tot zijn relatie met Kat Kerkhofs, kende de band met zijn club nooit een (echte) crisis. Geadopteerd door Napels zoals Dries en Kat zelf straathond Juliette adopteerden. Het hielp dat ze snel wisten voor elkaar gemaakt te zijn. Waarna Mertens er zelf de eigen weg heeft uitgestippeld. Geen show of louter uiterlijk vertoon, maar echte liefde. Die ene wens is hem na negen jaar dan wel niet gegund - de krant zag hem die op papier geschreven boodschap zelfs al per fles in het water in de baai gooien. Of hij niet mag blijven in Napels. Mertens: “Ik hoop dat dit mijn laatste voetbalpodium is.” Niet dus.

Hond Juliette, grote liefde van Dries Mertens.

Nog warmer nest

Maar Mertens was in januari al realist. “Ik weet dat er twee wegen zijn en eentje daarvan is die van het afscheid. Mocht dat straks het geval zijn, weet ik ook zeker en vast één ding: dat iedereen in het huis Mertens zal huilen. Ik, Kat, zelfs de baby - geloof me. Ik ben hier een gelukkig man en mijn familie ook. Maar je moet realistisch en zakelijk zijn: Napoli heeft me straks misschien niet meer nodig. Ik hoop natuurlijk dat dit nog niet voor nu is. Maar als het zover is, zal ik mijn hand uitreiken. Dan zal ik dankbaar zijn dat ik hier de kans heb gekregen om me te tonen aan de wereld. Dat zal ik voor altijd waarderen. Ik ga hier geen enkel moment vergeten.”

Volledig scherm © NurPhoto via Getty Images

Én dan heeft Mertens nog een extra troefkaart in handen, zo zei hij toen zelf. Met een kwinkslag vernoemde hij Ciro Romeo, die in maart het warme nest Mertens nog die forse tik warmer maakte. “In plaats van rond te strooien met geld om een ​​nieuwe spits aan te trekken, geef ik Aurelio de kans om mijn zoon meteen te laten inschrijven. Een jonge spits met een lange carrière voor de boeg... En ik hoef Napels nooit op te geven.”

Dries Mertens met Ciro Romeo in zijn videoboodschap om zijn afscheid definitief aan te kondigen.

Dries Mertens.