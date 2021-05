Waar ligt de toekomst van Romelu Lukaku: terug naar Engeland voor 100 tot 140 miljoen of blijven bij Inter?

Serie A “Cristiano Ronaldo en zijn Georgina overtreden Covidre­gels”, spits riskeert boete van... 400 euro

28 januari Niemand hoeft verbaasd te zijn als Cristiano Ronaldo inderdaad de coronaregels heeft overtreden voor een verjaardagsfeestje in de sneeuw. Want het past in een patroon: sinds de wereld in de ban is van het virus, trok de Portugese vedette zich al vaker weinig aan van de restricties.