Volgens Italiaanse bronnen is deal rond: Origi (26) deze zomer naar AC Milan

“Divock Origi naar AC Milan, als een vrije speler. Een persoonlijk akkoord voor vier jaar, met een salaris van 3,5 miljoen euro per jaar. De Belgische aanvaller had drie aanbiedingen van andere clubs uit de Premier League en de Bundesliga, maar kiest voor Milan. De timing is bevestigd, tijd voor het papierwerk.”

In de harten van de ‘Kop’, de beruchte spionkop van Liverpool, blijft hij voor altijd onsterfelijk na zijn aandeel in de historische Champions League-winst tegen Tottenham in 2019. In de halve finale was Origi dé held van The Reds door twee keer te scoren tegen Barcelona. Hij hielp zo een 3-0 nederlaag in de heenmatch uit te wissen. In de terugwedstrijd haalde Liverpool het immers met 4-0.